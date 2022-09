Siete beneficios de la nuez de macadamia para tu salud

Las nueces de macadamia proceden del árbol que da su nombre, el árbol de Macadamia que es originario de Australia. Actualmente se cultiva principalmente en zonas de clima cálido y subtropical como Hawai, California, Florida, América Central, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Malawi, Kenia o Israel.

Este fruto seco pertenecen al mismo grupo que otras frutas neutras como el coco, el aguacate, la nuez, el cacahuete, la castaña, la almendra, la avellana, el cacao, el maní o el corozo. Estos alimentos tienen un alto contenido en nutrientes esenciales muy beneficiosos para nuestra salud.

Entre sus características está su peculiar forma que es parecida a la avellana y de color blanquecino o crema en su interior. Su cascara es de color marrón oscuro. En cuanto a su característico sabor almendrado con un ligero toque dulce. Y su textura es como la del cualquier fruto seco. Es un fruto exclusivo que está muy demandado y que cuyo precio es más caro que el resto de frutos secos

Propiedades y beneficios de las nueces de Macadamia

La nuez de macadamia está repleta de beneficios y alores nutricionales debido a que es una gran fuente de proteínas, hidratos de carbono y fibra. También es rica en ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva o el aguacate. Estas grasas generalmente son buenas para evitar problemas cerebrovasculares.

Los beneficios a destacar de este ruto seco son:

Salud cardiovascular. La nuez de macadamia está compuesta por ácidos grasos monoinsaturados en un 60% y saturados en un 7% . Además de fibra, potasio, magnesio, cobre, vitamina E y arginina . Por ello, el consumo de este alimento se ve asociado con la disminución de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad.

Síndrome metabólico. Los ácidos grasos monoinsaturados presentes en los frutos secos (y en especial en las nueces de macadamia) pueden disminuir el riesgo de padecer síndrome metabólico y mejorarlo en caso de que ya se padezca. Previene enfermedades como por ejemplo la diabetes.

Las nueves de macadamia tienen actividad antioxidante. Los frutos secos en general tienen una gran concentración de compuestos antioxidantes .

Sistema digestivo. Este fruto seco aporta fibra con lo cual ayuda a mejorar el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

Control del peso . Si tomas nuez de macadamia dentro de una dieta equilibrada y con hábitos positivos, aunque tiene un aporte de calorías bastante elevado, no promueve el aumento de peso.

Acción antinflamatoria. Sus grasas actúan en equilibrio con las de Omega-6 y Omega-9 que actúan como reguladoras de la inflamación del cuerpo. También podemos usarla en la dermatitis, gastritis, etc.

Ayuda a bajar el colesterol. El ácido palmitoleico presente en la nuez de macadamia ayuda a disminuir el colesterol "malo" y los triglicéridos en sangre.

Calorías de las nueces de Macadamia

La nuez de macadamia tiene muchos beneficios pero debemos prestar especia atención y combinar la ingesta de este alimento con un estilo de vida saludable. El aporte nutricional que te mostramos a continuación es por 100 gramos de nuez de macadamia:

Calorías : 840 Kcal

: 840 Kcal Hidratos de carbono : 13g.

: 13g. Proteínas : 10g.

: 10g. Grasas totales : 75 g.

: 75 g. Fibra dietética : 9g.

: 9g. Ácidos grasos: monoinsaturados (60g), poliinsaturados (1g) y saturados (12 g).

Se recomienda comerlas crudas para aprovechar todos los beneficios de estas. Se suelen comer como snack, solas, con sal o cubiertas de chocolate. Y hay recetas que las añaden al pan, a las galletas o a otras muchas recetas de repostería.

Día de la nuez de Macadamia: ¿Por qué se celebra el 4 de septiembre?

El origen de la nuez de macadamia está en Australia. La nuez fue descubierta por primera vez por Allan Cunningham en 1828, pero tardó 29 años en recibir su nombre. Ferdinand von Mueller, químico y botánico germano-australiano, le puso el nombre de su buen amigo John Macadam.

En 1882 se cultivaron los árboles en Hawai para ayudar a proteger la caña de azúcar, pero no entraron en el cultivo agrícola hasta 1888. A partir de ahí, su popularidad ha ido en aumento gracias a sus beneficios y propiedades.

Recetas con nuez de macadamia

La nuez de macadamia no solo se come cruda. Para los expertos en cocina es un ingrediente que en muchas recetas no puede faltar, sobre todo en la repostería. Te enseñamos alguna de las recetas más fáciles y sabes que puedes hacer con las nueces de macadamia.

Crema de Macadamias: es una receta dulce muy recomendada para el desayuno. Los ingredientes que necesitas son:

- 350 gr detostadas sin sal.

- 20gr de Aceite de coco

- 20 gr de coco deshidratado.

Para hacer la crema de macadamia debes añadir las nueces a la batidora a una velocidad de 6 (velocidad media) durante unos 30 segundos (este paso hazlo dos veces para cerciorarte de que todas las nueces estén batidas). Una vez batidas debes añadir aceite de coco y batirlo a una velocidad alta durante 2 minutos. El paso siguiente es cambiar la velocidad a 10 (un poco más fuerte) durante 3 minutos más. El último paso es añadir el coco rallado y vuelves a triturar a una velocidad media de 4 durante 5 minutos.