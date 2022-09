Los amantes del aperitivo están de celebración porque hoy, 19 de septiembre de 2022, es el Día Mundial del Aperitivo. Su origen es italiano pero se ha convertido en la seña de identidad de España.

Aquí, en España, tomaos el aperitivo antes de la comida, pero también picamos antes de la cena. Cuando vamos a algún bar es normal que la bebida que pides vaya acompañada de una tapa. Las tapas o pinchos, el termino y la fama, son originarios del País Vasco y Granada. Además de disfruta de la excelente gastronomía en la que ha convertido el sector hostelero a la tapa. Es sinónimo de reuniones con amigos, familia, fiesta o de una excusa para charlar.

Cada comunidad española se caracteriza por un aperitivo: el aperitivo andaluz por excelencia es la aceituna también podemos destacar el salmorejo, flamenquín cordobés, pescadito frito, el catalán pan tumaca con ajo y jamón, en la comunidad madrileña los boquerones con patatas fritas, en Galicia las patatas fritas con mejillón, en Extremadura las patatas fritas con pimentón, en Baleares el pica-pica ( pulpo con sepia), en Navarra los pimientos, en el País Vasco la gran variedad de Pintxos que tienen; aunque si algo destacaríamos son las anchoas, en Aragón el jamón de Terual, en Asturias el pastel de pescado, las patatas cabrales o los bollos preñados, Canarias la ropa vieja, Cantabria se caracteriza por las rabas de calamares fritos, en Cáceres las migas y en Castilla- La Mancha el pisto Manchego, el queso o las carcamusas de Toledo, les recomendamos el Bar Ludeña.

Siete recetas saludables para celebrar el día de la tapa

Tostadas de salmón ahumado con huevos y queso.

Tostar pan, recomendamos pan de pueblo o de semillas. Una vez tostado el pan colocar los ingredientes: salmón, huevo duro y una lágrima de queso o mayonesa que puedes echar con una cucharilla de postre. También puedes añadir una gamba con un trocito de tomate.

Tosta de salmón | Autor: Racool_Studio

Bacalao cocido con patata y pimentón.

Para hacer el plato vas a necesitar

4 lomos de bacalao desalado

6 patatas medianas

100 ml de aceite de oliva

2 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón dulce de la Vera (podéis mezclar el pimentón dulce con el picante)

Sal al gusto.

El primer paso es desalar el bacalao. Deberás meterlos en agua de forma que los lomos queden bien cubiertos, el tiempo aproximado es de 24 horas y cambiando el agua cada 8 horas. Siempre puedes comprarlo limpios.

Para empezar a hacer el plato debes de pelar la patata y cortarla en trozos para cocer. Una tradición gallega es cortar la patata con la piel en trozos y meterlo a cocer (eso sí hay que limpiar muy bien la patata). El tiempo de cocción es de unos 15-20 minutos.

Unos 8-10 minutos antes del final de cocción de las patatas añadimos el bacalao y dejamos que cueza. El tiempo dependerá un poco del grosor de los lomos.

En una sarten calentamos el aceite de oliva e incorporamos las cabezas de ajo cortadas en láminas. Dejamos que el ajo se dore ligeramente y apartamos del fuego para que baje la temperatura del aceite. Agregamos el pimentón, removemos y dejamos reposar, así el pimentón se va para el fondo y la ajada queda limpia y sin posos, volviéndose el aceite totalmente transparente.

Una vez cocido, retiramos las patatas y el bacalao de la olla, escurrimos bien y colocamos en una fuente.

Emplatamos poniendo las patatas y los lomos de bacalao en un plato o fuente y salsear por encima.

Cazuelita de pisto manchego y huevo

Los ingredientes que vas a necesitar son :

Calabacines, 2 medianos

Berenjena, 1

Pimiento rojo, 1

Pimiento verde, 1

Cebollas tiernas, 2

Zanahorias, 2 o 3

Salsa de tomate casera, 250 g

Queso rallado que funda bien, 100 g (opcional)

Huevos, 4 ( si usas cazuela pequeña los más recomendables son los de codorniz)

Sal, pimienta y orégano al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

El primer paso es preparar las verduras, para ello lo primero que tenemos que hacer es limpiar y trocear las hortalizas. Debemos empezar por las berenjenas, las dejamos a remojo en un bol de agua con sal hasta el momento de incorporarlas a la receta.

Es segundo paso con as verduras es sofreírlas. En una sartén o cacerola calentamos el aceite a fuego medio- alto y cuando este caliente añadimos la zanahoria a unos cuatro minutos. Añadimos la berenjena otros 5 minutos. Subimos el fuego y añadimos los pimientos y las cebollas para saltearlo durante otros 5 minutos. La última hortaliza que debemos añadir es el calabacín. Lo dejamos sofreír unos 15-20 minutos.

El siguiente paso es añadir la salsa de tomate y mezclarlo bien con las verduras salteadas durante cinco minutos.

Una vez hecho, cuajamos los huevos.

Para acompañar podemos tostar pan. Una recomendación que hacemos es echar una fina capa de aceite con orégano y lo tostamos en el horno. Lo dejamos a fuego medio-alto unos cinco minutos (id supervisando porque depende del horno)

Para servir lo más recomendable es en la misma sarten decorándolo con los panecillos tostados que hemos hecho.

El primer paso es pela, lava y corta las patatas en rodajas o taquitos, como más le guste. Una vez estén listas debes freír las patatas en abundante aceite a fuego medio. Escúrrelas en papel absorbente. Si tienes horno de aire puedes freír las patatas sin tanto aceite y quedan igual de ricas.

Machaca los ajos pelados junto con el perejil picado y un poco de sal, añade el vinagre y remueve.

Coloca las patatas en un plato formando una única capa, sin dejar huecos y con ayuda de una cuchara, echa unas gotas de vinagreta por encima de cada patata.

¿Dónde viene el aperitivo?

El aperitivo es originario las reuniones sociales antes de las comidas y de las cenas. En Italia se convirtió en costumbre a finales del S. XVIII cuando Antonio Benedetto Carpano inventó un vino aromático al que actualmente se le conoce como Vermut. La función del vermut no era otra que la de tomarlo antes de una comida para estimular el apetito. En aquella época los más aficionados a esta bebida fueron los reyes, concretamente Víctor Emmanuel, Cavour o Garibaldi. Aún así no alcanzó toda su fama. Fue en el siglo XIX cuando se convirtió en un estilo de vida popular entre políticos e intelectuales de la época. Es en este punto cuando se cambian las reuniones de cafés por las bebidas con alcohol. Una costumbre que no tardó en extenderse por Europa, concretamente en Francia y España.

¿Por qué lo llamamos tapa?

El termino "tapa" viene de Alfonso XIII. En la taberna de Cádiz, se dice, que había viento. Para evitar que la brisa marina entrase en su bebida, el camarero tapo el vaso con una loncha de jamón. El rey pidió otra ronda y al parecer dijo: "con tapa".

Pero sobre este termino hay varias versiones.