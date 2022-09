Día Internacional de las Lenguas de Señas 2022: ¿Por qué se celebra el 23 de septiembre?

Hoy es el día Internacional de las Lenguas de Señas de este 2022. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951.

El origen de la celebración global en la cual se festeja en conjunto el Día Internacional de las Lenguas de Señas del 2022, y la Semana Internacional de la Persona Sorda (que es la última semana de septiembre). El lema de la primera edición fue: ¡Con la Lengua de Señas, Todos Estamos Incluidos!

Su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con el objetivo de llegar a los derechos humanos. Desde la organización insisten que no se trata de una iniciativa aislada ya que está dentro de los planeamientos de empoderamiento femenino y eliminación de la desigualdad fijado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Entre los principales logros del Día Internacional de las Lenguas de Señas podemos destacar que se ha mejorado el estatus de la lengua de señas nacionales mediante la implementación política, planes, programas y proyectos encaminados a mejorar la educación de las personas con diversidad funcional auditiva.

Gracias a la visibilizarían y las necesidades de estas personas, mucha más gente ha tenido acceso a esta información de tal forma que se han visto fortalecidos los derechos humanos de aquellos que lo padecen.

¿Qué podemos hacer nosotros?

Para hacer más fácil la inclusión de las personas con diversidad funcional auditiva o lingüística lo mejor sería que todos aprendiésemos a signar, es decir, lengua de señas. De esta forma ellos podrían comunicarse con cualquier persona y sentirse mucho más aceptados.

¿Cómo es la vida de una persona con esta condición?

En la sociedad en la que vivimos cada vez hay más apoyo social y ayudas, pero no deja de ser un hándicap la tecnología. La vida de las personas con esta discapacidad es complicada. Tienen que adaptar su casa, la calle también debería prestarles los servicios que necesitan y no verse en muchos casos en situaciones complicadas, … No obstante, llevamos muchos adelantos como la posibilidad de que puedan tener el derecho a ver una película en el cine o la televisión y que haya subtítulos o una persona que signe. Para cruzar los semáforos muestran ya el numero con el tiempo que queda.

El mayor problema al que se han tenido que enfrentar ha sido en la pandemia con el uso de mascarillas. No obstante, empresas de mascarillas como Mascarillas Bejar sacaron un modelo transparente para hacer posible y más asequible la comunicación.