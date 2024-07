Noticias de hoy, domingo 14 de julio de 2024

El atentado fallido contra Donald Trump, las consecuencias de la ruptura PP-Vox, tres mujeres asesinadas en un presunto caso de violencia de género, la victoria de Alcaraz o la preparación para la final de la Eurocopa, entre las noticias más destacadas de este domingo, 14 de julio de 2024.

Tiroteo en el mitin de Trump

Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos, recibió un impacto de bala en su oreja derecha. El autor del tiroteo es un joven de 20 años, Thomas Matthew Crooks, que fue abatido por los servicios secretos y que usó un fusil de asalto semiautomático registrado a nombre de su padre.

El fallado atentado contra la vida del ex presidente dejó tras de sí dos muertos y dos heridos, que se encuentran en estado de gravedad.

Trump fue atendido por los servicios sanitarios, que aseguran que se encuentra bien: "El presidente Trump está bien y está siendo examinado en un centro médico local".

Actualmente, el ex presidente se encuentra fuera de peligro y está descansando en su residencia ubicada en Nueva Jersey. Mientras tanto, los investigadores continúan buscando pistas que les ayuden a esclarecer el motivo por el que el joven planeó y efectuó el tiroteo.

Tres mujeres asesinadas en un presunto caso de violencia de género

Fin de semana trágico por el asesinato de tres mujeres en presuntos casos de violencia de género.

Salou, Tarragona

En Salou, un hombre de 86 años ha sido detenido como presunto autor de un delio de homicidio contra la que era su mujer, de 76 años. El detenido pasará en los próximos días a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

Sabadell, Barcelona

En Sabadell, los Mossos han hallado el cadáver, que tenía indicios de criminalidad, de una mujer en un piso.

La mujer falleció por heridas de arma banca provocadas por su expareja, en presencia de sus hijas pequeñas según han informado a 'EFE' fuentes próximas a la investigación.

La División de Investigación Criminal de los Mossos ha abierto una investigación para conocer las circunstancias del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Carabanchel, Madrid

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 29 años en Carabanchel, Madrid. El Summa 112 confirmó ayer sobre las 06:00 horas el fallecimiento de la mujer en su domicilio de la calle Nuestra Señora de Fátima, 23, en el barrio de Carabanchel.

Su pareja había llamado al 112 alertando de que estaba "inconsciente" y "no respondía a estímulos". Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios constataron que no había posibilidad de reanimación. El cuerpo no presentaba signos evidentes de muerte violenta.

La victoria de Alcaraz

Un magistral Carlos Alcaraz ha derrotado a Novak Djokovic que solo pudo plantar cara al murciano en el tercer set (6-2, 6-2, 7-6 (4)).

Las dos primeras mangas fueron gobernadas con puño de hierro y guante de seda por Alcaraz. Tras dos primeros sets de dominio absoluto de Alcaraz, Nole despertó para presentar batalla en el tercer set.

Finalmente, un saque a la 'T' acabó con la resistencia de Djokovic y certificó que Alcaraz es de nuevo campeón de Wimbledon.

Camino de su segundo Wimbeldon, Alcaraz se convirtió el sexto tenista capaz de ganar de forma consecutiva en Roland Garros y el All England Club.

La final de la Eurocopa

La selección española de fútbol se enfrenta esta noche a la final de la Eurocopa 2024 en Berlín.

La selección llega a la final como la favorita y con la etiqueta de ser "la selección que mejor fútbol ha ofrecido en esta Euro", y es que el camino para llegar a la gran final no ha sido nada fácil, lo españoles han tenido que hacer frente a rivales de la talla de Croacia, Italia, Alemania y Francia.

Por su parte, Inglaterra ha ofrecido muchas dudas a lo largo de todo el torneo. La selección española tendrá que culminar su buen papel para llevarse la final.

