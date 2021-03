El príncipe William responde a Harry y Meghan Markle: "No somos una familia racista"

El príncipe William de Inglaterra, hermano mayor del príncipe Harry y segundo en la línea de sucesión a la Corona, ha respondido este jueves a las acusaciones de racismo vertidas por Harry y Meghan Markle en su entrevista en Estados Unidos. "No somos una familia racista", ha dicho durante una visita en una escuela en Londres.

Allí, William ha confesado que todavía no ha hablado con el príncipe Harry sobre las explosivas declaraciones del matrimonio con Oprah Winfrey. "No, todavía no he hablado con él, pero lo haré", ha respondido al ser preguntado por la prensa.

Harry dijo que William está "atrapado"

La entrevista de los duques de Sussex, que emitirá Antena 3 este sábado, sigue generando revuelo en el Reino Unido. Aunque los pensamientos suicidas y las acusaciones de racismo a la Familia Real británica fueron los grandes titulares, lo cierto es que tanto William como su esposa, Kate Middleton, también protagonizaron la entrevista.

Ocurrió el príncipe Harry aseguró que su padre, el príncipe Charles, y William están "atrapados por el sistema". "Mi padre y mi hermano están atrapados, no pueden irse y eso me inspira una compasión enorme".

Además, Oprah Winfrey preguntó a Meghan Markle si hizo llorar a Kate Middleton, tal y como se había publicado en la prensa. "La narrativa de que yo hice llorar a Kate fue el comienzo del asesinato de mi 'personaje'", dijo Meghan Markle. Según su testimonio, Kate Middleton estaba "molesta por el tema de los vestidos de las damas de honor" y le hizo "llorar". Sin embargo, la duquesa asegura que su cuñada se disculpó posteriormente.

En un primer momento, el Palacio de Buckingham aseguró que no se pronunciaría sobre la entrevista, aunque un día después trató de calmar las aguas con un comunicado en nombre de la reina Isabel II. En él, su majestad aseguraba sentirse "entristecida y preocupada" por las acusaciones de racismo de Harry y Meghan Markle.