Las 10 frases de la entrevista de Meghan que golpean a la Casa Real Británica

La entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey amenaza con marcar un antes y un después en la historia de la familia real británica como ya en su momento ocurrió con las declaraciones de Lady Di a la BBC. Los duques de Sussex han contado su verdad sobre la relación que mantienen con la reina Isabel II y el resto de la familia dejando titulares que pueden hacer temblar los cimientos de cualquier trono.

Tanto Meghan como el príncipe Harry coinciden en que la familia real británica dio la "bienvenida" a la actriz en un primer momento, pero las cosas cambiaron después de la gira por Oceanía de ambos donde la popularidad de Markle quedó confirmada, como ocurrió con la visita a Australia en 1983 de Diana de Gales, la madre de Enrique. "Mi mayor preocupación fue que la historia se volviera a repetir", indicó Enrique.

La entrevista duró unas dos horas y se emitió en el canal CBS. Aunque ambos participaron en ella, las declaraciones más explosivas vinieron de la mano de Meghan Markle quien protagonizó en solitario la primera mitad de la entrevista.

[H3:"Hubo preocupaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera"]]

Meghan y el príncipe Harris han acusado en la entrevista a la familia real británica de racismo, la actriz ha asegurado que en los meses de su embarazo hubo "preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser la piel" del futuro hijo de la pareja.

Markle asegura que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en "conversaciones que la familia tuvo" con Enrique, pero se negó a identificar a quienes los articularon, al afirmar que "eso sería muy dañino para ellos".

"Este fue el día que se planeó para el mundo"

Meghan Markle narra sin reparos cómo el día de su boda no fue el día más feliz de su vida ni mucho menos, asegura que fue "como tener una experiencia extracorporal" y dice: "Creo que ambos éramos realmente conscientes, incluso antes de eso, este no era nuestro día. Este fue el día que se planeó para el mundo “,

"No quiero vivir más"

La soledad extrema que Meghan asegura haber experimentado durante su primer embarazo, mientras convivió con la familia real británica hizo que su salud mental empeorase muchísimo. Hasta el punto que tuvo que hablar en serio con Enrique porque tenía pensamientos suicidas "muy claros, reales y constantes, que daban miedo". "Simplemente, ya no quería estar viva", destacó.

Asevera que "suplicó ayuda" pero le respondieron "que no, que no podían hacer nada" por ella. La pareja entonces decidió buscar una solución por ellos mismos y fue entonces cuando decidieron apartarse de la monarquía.

"Merece la pena vivir"

Ya con su salud mental recuperada Meghan Markle asegura que, aunque en ese momento no pudo sentirse "más sola", ha recuperado su salud mental y ahora siente que "merece la pena vivir".

"No se parece en nada a lo que parece"

Meghan Markle revela una anécdota con la que intenta mostrar la poca cercanía de las relaciones dentro de palacio. Cuenta como su marido le preguntó, el día en el que le iba a presentar a la reina Isabel II, si sabía hacer una reverencia. "Yo pensaba ingenuamente que lo que ocurría de cara al exterior era parte de la fanfarria. Nunca pensé que esto ocurriera dentro."

"La narrativa de que yo hice llorar a Kate fue el comienzo del asesinato de mi 'personaje'"

Desmiente haber hecho llorar a la duquesa de Cambridge durante los preparativos de su boda: "La narrativa de que yo hice llorar a Kate fue el comienzo del asesinato de mi 'personaje'", dijo Meghan, quien lamentó que la Casa Real nunca desmintiera ese rumor, como sí hacía con los que afectaban a "cualquier otro" de sus miembros. La duquesa defiende que fue Kate la que estaba"molesta por el tema de los vestidos de las damas de honor" y le "hizo llorar e hirió mis sentimientos". Sin embargo, agregó que "luego se disculpó" y le envió flores, y aseguró que ella la considera "una buena persona".

"Mi padre y mi hermano están atrapados"

El príncipe Harry se incorporó a la entrevista con Oprah para apoyar a su esposa y asegura que se sintió decepcionado con su padre. "Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor". Sobre su hermano Guillermo, el segundo en la línea de sucesión al trono, dijo que la relación entre ambos consiste ahora en darse "espacio", y que aunque le "quiere mucho", están en "caminos diferentes". "Yo estaba atrapado por ese sistema y no lo sabía (...). Mi padre y mi hermano están atrapados, no pueden irse, y eso me inspira una compasión enorme", recalcó el príncipe.

"Ella es mi coronel en jefe, ¿verdad? Siempre lo será"

El príncipe reconoce sin embargo que la relación con su abuela, la reina Isabel II es buena a diferencia de con su padre y hermano. " Ella es mi coronel en jefe, ¿verdad? Siempre lo será", asegura.

"Mi mayor preocupación fue que la historia se volviera a repetir"

Enrique agradeció a Meghan acompañarlo en el proceso de distanciamiento de la monarquía y no tener que realizar este camino en solitario como le ocurrió a su madre.

"Va a ser niña"

Archie es el primer hijo de los Duques de Sussex y en la entrevista han revelado el sexo del bebé que esperan para verano. Será una niña.