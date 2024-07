Von der Leyen consigue la reelección gracias a un exceso de promesas

Ursula Von der Leyen ha sudado cada uno de los votos. Durante semanas se ha estado reuniendo con todos los grupos de la cámara para escucharlos, comprender sus peticiones y hacerles ver que, si le daban su apoyo, les tendrá en cuenta durante la próxima legislatura. Ese intenso trabajo parlamentario, -que incluso le hizo no asistir a la cumbre de la OTAN en Washington-, ha dado sus frutos. Finalmente han sido 401 votos a favor, un margen relativamente cómodo, ya que sólo necesitaba el apoyo de 360 eurodiputados (la mayoría absoluta de la Cámara, compuesta por 719 miembros). Eso sí, la nueva presidenta también es consciente de que comienza su andadura con la no menos considerable cifra de 284 votos en contra. Von der Leyen sabe que no podrá contar con los grupos de los extremos, ni por la derecha, ni por la izquierda.

La política alemana ha advertido de que “Europa se enfrenta a una decisión clara que definirá nuestro mundo en los próximos cinco años, pero también nuestro lugar en el mundo en los próximos cincuenta. Si dejamos que los acontecimientos y el mundo a nuestro alrededor decidan por nosotros o si nos unimos y construimos nuestro futuro para nosotros", ha dicho apelando a que la mayoría europeísta de la cámara debe seguir marcando el rumbo del proyecto europeo, ante las amenazas de las formaciones extremistas.

Promesas para todos

Ursula Von der Leyen ha comenzado su jornada con un esperado discurso de intenciones en el hemiciclo de Estrasburgo. Esas palabras, medidas al milímetro, han sido la clave para arrancar los últimos votos que necesitaba. Ha conseguido sacar adelante la votación porque se ha encargado de dar a los todos los grupos políticos lo que cada uno quería oír. Promesas para todos, promesas a la carta, una barra libre que veremos en el futuro si es capaz de cumplir.

A la derecha le ha prometido crear una auténtica Europa de la defensa, donde se invertirá más y de manera conjunta para que los ciudadanos europeos se sientan más seguros ante la amenaza de Rusia. Al grupo de Giorgia Meloni, -donde sabía que también podía rascar algún voto-, les ha asegurado que habrá más protección de las fronteras exteriores, ante la llegada de inmigrantes ilegales. La alemana adelanta que triplicará el número de guardias de fronteras de la Agencia Frontex.

A los socialdemócratas les ha prometido que se implicará personalmente con el problema de la vivienda, a pesar de que no es una competencia comunitaria. Por primera vez, nombrará a un Comisario Europeo de Vivienda. Y al grupo de los Verdes, les ha ofrecido mantener las políticas climáticas. Asegura que impulsará un “Pacto Limpio Industrial” en sus primeros 100 días de mandato y mantendrá los objetivos de descarbonización.

En esta ronda de menú a la carta, no podían faltar los agricultores, que han personificado una de las grandes crisis europeas en los últimos meses. “Nadie se verá obligado a vender productos de buena calidad por debajo de su precio, lucharé por los agricultores y su trabajo digno”, ha proclamado ante el pleno.

Antes de concluir, Von der Leyen también ha tenido guiños para el sur, prometiendo poner toda su atención en la región mediterránea y nombrar a un Comisario específico que supervisará esta zona. Ha prometido reducir la carga administrativa de las pymes europeas y ha insistido en su preocupación por la salud mental y las redes sociales. Su nuevo ejecutivo se compromete a lanzar el primer estudio de impacto de las redes en los jóvenes. “Tantas horas delante de la pantalla tiene consecuencias. Hay jóvenes que se autolesionan o se quitan la vida, me preocupa porque hay situaciones devastadoras, no podemos aceptar esto en nuestras sociedades, debemos mirar qué ocurre dentro de las plataformas”.

Próximos pasos

Con todos estos compromisos políticos, consigue sacar adelante su nuevo mandato de cinco años. Hay muchas dudas de que todas esas propuestas luego puedan salir adelante. Durante el verano, la alemana se pondrá en contacto con los jefes de gobierno de cada estado miembro, a los que les pedirá que le presenten candidatos a los puestos de Comisarios europeos. Se espera que en septiembre ya tenga una primera lista de 27 nombres que conformarán el futuro Colegio de Comisarios.

Después, el Parlamento podrá examinar a los candidatos para ver si cumplen con los requisitos políticos y técnicos necesarios para llevar a cabo su gestión. No se descarta que la Eurocámara pueda suspender a alguno de ellos y el país afectado tenga que enviar una nueva propuesta.

Lo normal es que la nueva Comisión Europea comience oficialmente su mandato en el mes de noviembre. Cinco años por delante para perfilar el futuro del proyecto comunitario, en uno de los momentos geopolíticos más peligrosos en décadas.

