Brent Underwood es un empresario inmobiliario estadounidense que decidió comprar un pueblo fantasma en California para convertirlo en un atractivo turístico. Lleva 8 meses viviendo solo en el lugar y comparte su aventura cada día a través de las redes sociales.

Tiene 32 años y decidió comprar el pueblo de Cerro Gordo por 1,4 millones de dólares, alrededor de 1,20 millones de euros, para restaurarlo. El lugar es un antiguo enclave minero del siglo XIX ubicado en un paradero alejado de toda comunicación en California, Estados Unidos. Junto con un amigo, decidió poner en marcha este proyecto a principios de 2020, y lo que parecía una estancia de pocas semanas, se ha convertido en su lugar fijo de residencia.

Cerro Gordo no dispone de agua corriente y la tienda de alimentos más cercana está a una hora de distancia pero eso no detiene a Underwood. El aventurero afirma haber encontrado la paz en el lugar y no tiene ninguna prisa por volver a al ciudad.

Atrapado en el pueblo durante la pandemia del coronavirus

Cuando llegó a Cerro Gordo solo había una única persona en el pueblo, un guarda dedicado a tiempo completo a vigilar la entrada y salida del lugar para evitar los posibles destrozos. A la llegada de la pandemia del coronavirus a Estados Unidos, el cuidador quiso volver a Arizona para estar con su esposa y Underwood pensó en sustituirlo en lo que creyó que sería una breve estancia.

Durante ese tiempo hubo en Cerro Gordo una gran nevada y Underwood quedó atrapado en el lugar bajo 1,5 metros de nieve. Para sobrevivir, derritió la nieve en busca de agua y basó su alimentación en arroz y latas de conserva mientras esperó al deshielo. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba en el lugar más se enamoraba del pueblo.

Influencer de un pueblo abandonado

Underwood pasa los días explorando las antiguas minas de Cerro Gordo para poner en marcha su negocio pero no está incomunicado de la civilización. El empresario estadounidense es el último influencer en redes sociales y narra sus aventuras diarias a sus casi dos millones de seguidores. A través de su canal de YouTube 'Ghost town living' y su cuenta en Tik Tok e Instagram.

El sueño americano

Su gran proyecto es la restauración del 'American Hotel', el edificio mejor conservado del pueblo y la joya de la corona del lugar. Durante ese proceso un incendió destruyó el lugar el pasado 17 de junio, "estoy más que devastado", contaba Underwood que tuvo que presenciar cómo las llamas devoraban el lugar hasta la llegada de los bomberos. El edificio quedó destrozado y apenas pudieron salvar nada.

Underwood ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos y donativos para conseguir la restauración del hotel, una iniciativa con una gran acogida hasta ahora. El empresario comparte los avances en su perfil de Instagram y agradece a sus seguidores la colaboración: "Gracias por todo el apoyo para devolver esto a la vida, significa todo".