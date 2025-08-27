Visados EEUU: esta es la nueva prueba para poder entrar en Estados Unidos en este 2025

Estados Unidos es uno de esos países que tiene sus propias normas de control migratorio, por tanto, si quieres visitarlo y pasar allí unos días, debes cumplirlas. Esta nueva medida ha sido impuesta por el Gobierno de Donald Trump, en base a su plan de endurecimiento migratorio, así que ya está vigente para todos los tipos de visa de “no inmigrante”, incluidos turismo, trabajo, estudio o tránsito.

Tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) indican que los extranjeros que quieran visitar EE.UU. deberán superar una prueba con antelación sobre su historial en redes sociales antes de ingresar al país. ¿En qué consiste esta prueba? Te contamos todos los detalles.

¿Cómo es la prueba que hay que superar para entrar a EE.UU.?

Para poder entrar a EE.UU. te exigirán una revisión exhaustiva de tus perfiles en redes sociales, como parte del proceso de solicitud de visa. Este examen de control incluye:

Una revisión de publicaciones, mensajes y comentarios en redes como Facebook, X, Instagram o TikTok. El análisis de vínculos, grupos o cuentas seguidas que puedan estar asociadas a conductas extremistas. Control exhaustivo de las expresiones de odio, discurso violento o afinidad con ideologías que amenacen la seguridad nacional.

Según el DHS, la intención de esta medida es identificar y bloquear la entrada de personas que puedan representar un riesgo para el país. Es decir, el objetivo es detectar personas procedentes de países en conflicto, radicales, extremistas, potenciales terroristas o delincuentes que supongan una amenaza para EE.UU.

Pasos para solicitar la VISA en EE.UU.

La visa de visitante, conocida como visa de turista, es un tipo de visa destinada a las personas que desean entrar temporalmente a EE. UU.

Las categorías de esta visa son:

Visa B-1 para asuntos de negocios y conferencias.

Visa B-2 para turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicos.

El coste de estas tasas consulares oscila entre 185 y 315 dólares, dependiendo del tipo de visa solicitada. Para solicitarla por primera vez, debes pedir cita en la embajada o consulado de EE. UU. más cercano.

Algunos de los documentos que necesitas son:

Pasaporte válido.

Fotografía que cumpla con los requisitos.

Formulario DS-160 que puedes completar online.

Después, estos son los pasos que debes seguir:

Aportar documentación que justifique el motivo del viaje, como cartas laborales, comprobantes de inscripción académica o reservas turísticas. Autorizar al USCIS y al DHS para revisar la actividad en redes sociales, incluyendo perfiles activos e historial reciente. Acudir a una entrevista consular, donde analizarán los antecedentes migratorios, y los vínculos con el país de origen. Superar la revisión final por parte del DHS, este departamento evaluará tu perfil digital como parte de los criterios de seguridad.

