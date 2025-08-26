El vídeo inédito que un padre grabó mientras los terroristas de Hamás secuestran a su hijo

Los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás han intensificado sus protestas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. En los últimos días han bloqueado carreteras y levantado campamentos de protesta para exigir un alto el fuego inmediato y la apertura de negociaciones que permitan traer de vuelta a sus seres queridos.

En medio de esa presión creciente, un padre ha hecho público un vídeo estremecedor: la grabación del momento en el que los terroristas de Hamás secuestraron a su hijo. En las imágenes se observa cómo el joven es sacado a la fuerza y trasladado por los milicianos. El padre, que aún no sabe si su hijo sigue con vida, decidió difundirlo visibilizando el sufrimiento de las familias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.