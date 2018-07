Un vídeo muestra cómo una joven lloraba y suplicaba a su novio 'youtuber' que no le obligara a dispararle justo antes de matarlo

Pedro Ruiz, de 22 años, estaba en un parque de Minnesota con su novia, entonces embarazada, Monalisa Pérez, de 20 años, cuando ambos decidieron filmar un truco "loco" para sus canales de YouTube, idea que acabó con la muerte del joven por herida de bala y por la que ella fue condenada a prisión.

Una transcripción del vídeo publicada este viernes muestra que la joven trató de resistirse cuando su novio la instó a filmarlo mientras le disparaba para que pudiera ver si una bala del calibre 50 podía atravesar un libro.

El fiscal del condado de Norman también dio a conocer partes del vídeo en el que Pedro Ruiz recogió a su novia en su casa en Halstad el año pasado. El fallecido muestra la pistola Desert Eagle calibre 50 y la bala que quería que Pérez le disparara mientras sostenía una enciclopedia de tapa dura contra su pecho, secuencia que la pareja planeaba publicar en YouTube.

"Mientras le des al libro, estarás bien"

En otro punto del vídeo, Ruiz se hace llamar 'el loco Pedro' y señala que quería ver si una bala calibre 50 podía atravesar un libro. "La persona más confiable en la que confío en este mundo es mi novia, Monalisa", continuaba el joven en la grabación, y añadía: "Así que si muero, estoy listo para ir al cielo ahora mismo".

Según la transcripción, que recoge Associated Press, Pérez le suplica a su novio para que no le obligara a hacerlo: "No puedo hacerlo, nene. Estoy muy asustada". Sin embargo, él le respondió que lo hiciera: "Mientras le des al libro, estarás bien. Vamos". Así, entraron en un rifirrafe en el que cada uno defendía su postura y ella le repetía que no quería ser responsable si le mataba.

Finalmente, la bala atravesó el libro, matando a Ruiz. El vídeo del tiroteo y sus consecuencias no fue publicado por el fiscal del condado de Norman, James Brue, quien calificó esas partes de "claramente ofensivas para la sensibilidad común".

Pérez, de 20 años, de Redfield, en Dakota del Sur, fue condenada a principios de este año a 180 días de cárcel por homicidio en segundo grado. Su sentencia se cumplirá en plazos de 30 días cada año durante seis años.