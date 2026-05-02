VÍDEO: Erupción impactante del volcán Mayon en Filipinas

Este sábado, 2 de mayo, el volcán Mayon, en la provincia de Albay (Filipinas), se ha activado y una densa nube de humo ha cubierto varias zonas del lugar. Varios conductores se vieron obligados a parar temporalmente a un lado de la Camalig Bypass Road al ver la humareda que provocaba baja visibilidad y riesgo de caída por la ceniza.

Las imágenes muestran el momento exacto en que una nube de humo cubre todo el lugar. La actividad registrada incluye corrientes de densidad piroclásticas, según el Phivolcs. Se conocen localmente como "uson" y avanzan por zonas específicas del volcán. Están compuestas por una mezcla de gases, ceniza y fragmentos volcánicos, convirtiéndolas en altamente peligrosas, ya que también descienden a gran velocidad y a una temperatura muy elevada.

El nivel de alerta 3 se mantiene vigente, señalando un estado alto de agitación y posibles erupciones más peligrosas en un corto plazo. Este nivel ha provocado la evacuación de la población y mantenerla alejada del volcán por parte de las autoridades.

El volcán Mayon ya ha erupcionado en otras ocasiones a lo largo de los años, como en 1814, que arrasó con zonas cercanas a Cagsawa. Este volcán es uno de los más activos del sudeste asiático.

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