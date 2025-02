Pedro Sánchez critica la "mala praxis" y la "falta de empatía" de agunos jueces en violencia machista

"Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo". Así arrancaba Pedro Sánchez la parte de su discurso en la que arremetía contra la "mala praxis" de algunos jueces en los casos de violencia machista. Ha sido en el acto que ha conmemorado los 20 años de la Ley contra la Violencia de Género. El presidente del Gobierno ha pedido que esa "falta de empatía no lleve a una sola mujer a preguntarse si vale la pena la denuncia". Lo ha hecho en el momento en el que recordaba la importancia de la formación de los profesionales en esta materia. "Formación que no le vendría mal revisar a algunos de los operadores del derecho", ha concluido.

Este ha sido uno de los momentos más destacados de unas palabras que arrancaban poniendo en valor la norma que se aprobó con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A él le ha agradecido Sánchez su "compromiso, valentía y firmeza" por sacar adelante una ley con la que, ha defendido, "España dio un paso de gigante para erradicar esta violencia estructural".

20 años de la Ley contra la Violencia de Género

El jefe del Ejecutivo ha resaltado la necesidad de contar con una norma como ésta que "ha salvado vidas" y que gracias a ella "muchas mujeres pueden hoy abrazar a familiares, a amigos, a sus hijos y verlos crecer". Una ley que perseguía tres grandes objetivos, a pesar de que entonces parecían "inalcanzables". El primero es que se reconociera "algo fundamental" y es la "violencia estructural anclada al machismo", ha explicado. Sánchez ha puesto el foco en que el "machismo no entiende de edad ni de entidad social y se reproduce en todos los ámbitos. No se encuentra solo en un callejón de madrugada".

El segundo objetivo era "sacar la violencia de género del ámbito privado, romper el silencio" y ha incidido en que antes las mujeres tenían una doble condena, "sufrir y callar. Y por eso levantaron muros de silencio. Muros que vinimos a derribar". Esto le ha llevado a pedir que hay otro silencio que se debe romper y es "el de los hombres". Así, ha recordado el caso Gisèle Pelicot que sufrió una violación continuada en Francia cometida y promovida por su marido; El tercero era involucrar a todas las instituciones, y por eso, ha defendido, se pusieron todas las herramientas al servicio de esta lucha porque "cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia, es una derrota de nuestra democracia", ha terminado.

Sánchez alerta de los peligros del "negacionismo de la ultraderecha"

Pedro Sánchez también ha cargado contra el "negacionismo de la ultraderecha" al asegurar que "cuenta con importantes tribunas de poder en las que se inflinge más dolor a las víctimas y más miedo como, por ejemplo, cuando hablan de noticias falsas". Ha asegurado que "los hombres y mujeres feministas somos muchos más" así que todos ellos "no podrán" hacer que la sociedad retroceda.

El presidente del Gobierno también se ha comprometido a "trabajar sin descanso" para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que recoge 400 nuevas medidas destinadas a proteger a los menores, víctimas de violencia vicaria, a combatir la violencia económica, la digital y la sexual, la trata o matrimonios forzados.

Al acto ha acudido la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com