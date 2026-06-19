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Vance retrasa su viaje a Suiza y aumenta la incertidumbre sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cancelación de la ceremonia de firma prevista en Suiza y las exigencias de Teherán ponen en duda el futuro inmediato de las negociaciones. Mientras, Israel sigue atacando el Líbano, avivando los focos de tensión en Oriente Medio

Donald Trump en el Palacio de Versalles

Vance retrasa su viaje a Suiza tras el acuerdo con Irán | Antena 3 Noticias

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Laura Tarsà
Publicado:

La tregua entre Irán y Estados Unidos atraviesa un momento de incertidumbre después de que la Casa Blanca anunciara el aplazamiento del viaje del vicepresidente JD Vance a Suiza, donde estaba previsto que empezara la siguiente fase de las negociaciones. Vance, ya en la rueda de prensa de la Casa Blanca, dijo que no sabía exactamente la fecha en la que se reunirían en Suiza, y dejó en el aire el posible encuentro.

El Ministerio de Exteriores iraní anunció la cancelación de la ceremonia de firma y aseguró que su presidente ya había rubricado de forma digital el memorando de entendimiento. Según la Casa Blanca, los detalles de las próximas conversaciones técnicas todavía no están cerrados y la delegación estadounidense permanece preparada para viajar en cuanto se concrete una nueva fecha. Sin embargo, la suspensión fue tan repentina que miembros del equipo de Vance y varios periodistas ya se encontraban reunidos en la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington, a la espera de la salida del avión oficial.

Desde Teherán, la agencia semioficial Tasnim ha informado de que los negociadores iraníes reclaman pruebas tangibles de que la Administración Trump está aplicando los compromisos que firmaron en el acuerdo provisional antes de iniciar nuevas rondas de diálogo. Paralelamente, medios estatales iraníes han anunciado también la suspensión temporal de las tasas para los buques comerciales que transiten por el estrecho de Ormuz durante los próximos 60 días, una medida interpretada como un gesto vinculado al entendimiento alcanzado por ambas partes.

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se pronunció sobre el acuerdo a última hora del jueves. Aseguró que autorizó el memorando pese a mantener reservas sobre algunos aspectos del proceso. Dijo textualmente que las futuras negociaciones no implicarán aceptar la posición del enemigo.

Mientras tanto, la inestabilidad regional continúa. Al menos una veintena de personas han muerto por ataques israelíes en el sur del Líbano estas últimas horas. Israel ha afirmado que su ejército respondía a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá. A la incertidumbre diplomática se suma además la presión económica. El Pentágono ha solicitado al Congreso 80.000 millones de dólares adicionales para cubrir los costes de la guerra contra Irán y otros gastos asociados, en medio de las demandas de los legisladores para conocer el impacto presupuestario completo del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

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