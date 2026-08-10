La Policía vincula al autor del tiroteo en una escuela deTailandia con el consumo de contenido violento en redes sociales

La Policía de Tailandia ha informado de que el autor del tiroteo en un colegio del centro del país consumía contenido violento en redes sociales. El ataque ha dejado al menos ocho víctimas mortales y las autoridades han descartado por el momento que existan indicios de acoso escolar.

El responsable de los disparos, estudiante del propio centro, mató primero a tiros a sus abuelos y después se desplazó hasta su colegio, situado en la provincia de Nonthaburi. Allí mató a cinco profesores y a una alumna, que acabó falleciendo a causa de las heridas sufridas. El general de división Atthapol Anusit ha anunciado que las autoridades reforzarán los controles en los alrededores de las escuelas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Las primeras investigaciones

Según las primeras investigaciones, el adolescente tenía buen rendimiento académico, aunque se había quejado en repetidas ocasiones de su profesor de lengua tailandesa. Alegaba que no podía hacer frente a la cantidad de deberes que mandaba y recientemente había recibido malas calificaciones en la asignatura.

El menor también habría comprado por internet una pistola de aire comprimido que llevó a la escuela dentro de su mochila y que llegó a enseñar a sus compañeros. Uno de los profesores confiscó el arma y le restó puntos en su expediente de conducta, de acuerdo a las normas del centro.

Por el momento, los investigadores no han encontrado registros de que el adolescente hubiese recibido entrenamiento en el manejo de armas. Las autoridades atribuyen de forma preliminar el ataque a un conjunto de varios factores y durante el fin de semana han interrogado a casi una veintena de testigos, entre ellos profesores, alumnos, amigos y compañeros de clase.

El centro cerrará sus instalaciones

La dirección del centro, que cuenta con 3.600 alumnos y 250 docentes y trabajadores, ha anunciado que cerrará sus instalaciones a partir del lunes. Las clases se impartirán de forma online como medida de precaución después de que un antiguo profesor publicara imágenes en las que aparecía practicando tiro con distintas armas.

Este tiroteo ha sido uno de los ataques escolares más mortíferos registrados en Tailandia en los últimos tiempos. Ya este año, en febrero, se produjo otro tiroteo en una escuela de la provincia de Songkhla, que dejó un muerto y varios heridos. Sin embargo, el episodio más violento de los últimos años en un centro escolar de Tailandia ocurrió en octubre de 2022, cuando un expolicía mató a 37 personas, entre ellas 22 niños, en la provincia de Nong Bua Lam Phu.