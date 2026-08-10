China activa la alerta máxima y evacúa a un millón de personas por el tifón Dolphin

China se prepara para hacer frente a uno de los episodios meteorológicos más adversos de los últimos días. Más de un millón de personas han sido evacuadas de sus hogares en el este del país ante la llegada del tifón Dolphin, que ha alcanzado rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora.

El ciclón tocó tierra por primera vez en Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, alrededor de las 17:30 horas, y aproximadamente una hora después volvió a tocar tierra en las proximidades de Wenzhou. El impacto obligó a las autoridades a activar la alerta roja, el nivel máximo de emergencia meteorológica.

El temporal también ha paralizado buena parte del transporte en la región. Solo en Shanghái se han cancelado alrededor de 1.400 vuelos, mientras que numerosas conexiones ferroviarias han quedado suspendidas o afectadas por las condiciones meteorológicas.

Piden no salir al exterior

Las imágenes difundidas desde Shanghái muestran los efectos de las lluvias torrenciales. En algunas zonas, el agua ha comenzado a inundar negocios y las calles presentan acumulaciones de agua que dificultan el tránsito de los peatones.

Aunque la alerta ha sido rebajada posteriormente a tormenta tropical, el peligro todavía no ha desaparecido. Dolphin avanza hacia el interior de China y las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de nuevas lluvias torrenciales, inundaciones y corrimientos de tierra.

Las previsiones apuntan a fuertes precipitaciones en varias provincias, entre ellas Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu y Zhejiang, además de Shanghái.

El temporal también ha obligado a cerrar algunas de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Partes de Disneyland y Legoland, así como varios miradores del Bund, permanecen cerrados como medida de precaución.

Las autoridades han pedido a la población que evite salir al exterior mientras el tifón continúa perdiendo fuerza, pero mantiene su capacidad para provocar importantes inundaciones.