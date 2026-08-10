Eclipses históricos donde el mundo se paralizó para mirar el cielo

España se prepara para vivir un eclipse histórico este 12 de agosto. Miles de personas ya se organizan para encontrar el mejor lugar desde el que contemplarlo. Pero no será la primera vez que un eclipse provoca grandes desplazamientos: en distintos lugares del mundo, estos fenómenos han generado atascos, aglomeraciones e incluso cambios en el calendario escolar. El más reciente gran eclipse solar total visible en Norteamérica ocurrió el 8 de abril de 2024. Atravesó México, Estados Unidos y Canadá y fue seguido por millones de personas. Ante la llegada masiva de visitantes, algunas zonas prepararon dispositivos especiales de tráfico y cientos de colegios en varios estados estadounidenses cerraron o modificaron su actividad escolar.

Pero el precedente más llamativo en las carreteras fue el 21 de agosto de 2017. El eclipse atravesó Estados Unidos de costa a costa y provocó importantes retenciones. En Idaho, los atascos continuaron más de ocho horas después de terminar el eclipse. Algunos conductores aseguraron haber tardado más de tres horas en recorrer unos 48 kilómetros entre Idaho Falls y Blackfoot.

El 14 de octubre de 2023 fue otra fecha señalada. Millones de personas salieron a contemplar un eclipse solar anular, conocido como "anillo de fuego". Se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol estando cerca de su mayor distancia de nuestro planeta. Al verse ligeramente más pequeña que el Sol, no consigue ocultarlo por completo y deja visible un brillante anillo de luz.

1999: un eclipse histórico en Europa

El 11 de agosto de 1999, Europa vivió uno de los eclipses solares más mediáticos del siglo XX. La sombra de la Luna convirtió el día en noche a lo largo de la franja de totalidad y millones de personas salieron a contemplarlo.

La sombra recorrió países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Hungría y Rumanía. En este último país se alcanzó la máxima duración de la totalidad: 2 minutos y 23 segundos.

Ahora, 27 años después, la historia vuelve a España. El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total atravesará la Península Ibérica. Será el primero visible como total desde la Península desde 1912, hace 114 años. La franja de totalidad cruzará 13 comunidades autónomas.

Y la excepcionalidad no termina ahí. España vivirá un auténtico trío de eclipses: uno total en 2026, otro total en 2027 y un eclipse anular en 2028. El de 2 de agosto de 2027 será especialmente extraordinario: será el eclipse solar total más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de totalidad en Ceuta.