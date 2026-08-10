Muere a los 26 años Sydney Towle, la influencer que visibilizó su lucha contra un cáncer raro

La influencer estadounidense Sydney Towle ha fallecido a los 26 años tras tres años de lucha contra un colangiocarcinoma, un tipo poco común de cáncer que afecta a los conductos biliares.

La joven murió el pasado 5 de agosto y fue su hermano quien comunicó la noticia un día después a través de las redes sociales de Towle, donde destacó la fortaleza y actitud positiva que había mantenido durante todo el proceso de la enfermedad.

Towle contaba con más de un millón de seguidores en TikTok y cerca de 300.000 en Instagram, plataformas que durante los últimos años utilizó para mostrar de forma abierta cómo afrontaba el cáncer y los diferentes tratamientos médicos a los que se sometía.

La joven fue diagnosticada en agosto de 2023 de colangiocarcinoma. Según había relatado ella misma, las primeras pruebas médicas llegaron después de descubrir un bulto de gran tamaño en la zona abdominal.

A partir del diagnóstico, se sometió a diferentes intervenciones quirúrgicas, sesiones de quimioterapia y tratamientos experimentales con el objetivo de frenar el avance de la enfermedad.

Paralelamente, comenzó a utilizar sus perfiles sociales como una especie de diario sobre su experiencia con el cáncer. En ellos hablaba de los efectos físicos de los tratamientos, de su estado emocional y de las dificultades que encontraba a medida que progresaba la enfermedad.

Su objetivo, según explicó en diferentes ocasiones, era también ayudar a quienes atravesaban procesos similares y dar visibilidad a una enfermedad poco frecuente.

El cáncer se extendió en 2025

La evolución de Towle empeoró en mayo de 2025, cuando los médicos confirmaron que el cáncer había alcanzado una fase metastásica y se había extendido al peritoneo.

Ante el avance de la enfermedad, recibió la recomendación médica de abandonar la quimioterapia e iniciar cuidados paliativos, aunque inicialmente decidió buscar otras alternativas y una segunda opinión.

La creadora de contenido participó posteriormente en un tratamiento experimental de inmunoterapia con linfocitos infiltrantes de tumores y retomó la quimioterapia, aunque la enfermedad continuó avanzando.

Tras numerosos ingresos hospitalarios, el pasado junio los médicos le comunicaron que el pronóstico había empeorado de manera significativa.

Incluso durante los últimos meses de su enfermedad, Towle continuó compartiendo su experiencia en redes sociales y manteniendo un mensaje de esperanza ante sus seguidores.