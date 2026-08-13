Desesperación entre los familiares de los desaparecidos en Colombia: "Se están pudriendo los cuerpos"

El terremoto que sacudió Colombia hace tres días y ha dejado al menos 265 muertos entra en horas clave para la recuperación y el rescate de personas y cuerpos de muertos. Las primeras 72 horas son clave y solo en Cali continúan más de 250 personas desaparecidas.

Muchos vecinos han pasado la noche a la intemperie cuidando sus pertenencias y recogiendo lo que les quedaba de sus tiendas colapsadas. El riesgo de colapso de los edificios que todavía están en pie es inminente y miles de personas se agolpan en las morgues para reclamar el cuerpo de sus familiares fallecidos. "No hay neveras, se están pudriendo los cuerpos", exclama una chica en la puerta de una morgue del Valle del Cauca.

Edificios derrumbados

Otros familiares permanecen junto a los edificios derrumbados a la espera de novedades. Gerson Lozano reconoce que todavía no han encontrado señales de sus allegados, aunque asegura que mantienen la esperanza de localizarlos.

La situación también se complica en hospitales y morgues de las zonas afectadas, donde se han formado colas de familiares que esperan recuperar los cuerpos. Alicia Arias, familiar de una de las víctimas, denuncia las dificultades existentes: "Deberían empezar a entregar los cuerpos según el orden en que llegaron, porque no hay suficientes refrigeradores. Los cuerpos se están pudriendo aquí; los refrigeradores están rotos".

"Desde el primer momento no hemos parado, hemos desplegado toda nuestra fuerza institucional para atender la emergencia y recibido la solidaridad de los caleños", afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. En esta ciudad ya se confirman 96 muertos, 88 personas rescatadas, 111 desaparecidas y 1.224 heridas.

Además, 80 edificios han colapsado parcial o totalmente y otras 832 sufrieron graves daños estructurales. En los lugares donde todavía existen indicios de vida, los equipos especializados mantienen las labores de búsqueda con periodos de absoluto silencio para intentar detectar golpes, gritos o cualquier otro ruido que salga de los escombros.

Se descarta encontrar supervivientes en varias zonas

En otros 20 puntos de la ciudad ya han sido descartada la supervivencia de personas y las autoridades se preparan para iniciar las labores de remoción de escombros pasadas las 72 horas iniciales, conocidas como "ventana de vida", tras las cuales las posibilidades de rescatar gente viva se desvanecen.

La situación se ha vuelto especialmente compleja en algunos de los lugares donde los edificios quedaron reducidos a montañas de escombros, pues ya se siente el olor a descomposición de cuerpos atrapados bajo las ruinas.

La emergencia afecta igualmente a los animales de compañía. En Cali, los equipos de atención han encontrado 24 mascotas con vida, 14 fallecidas y unas 240 están desaparecidas tras el terremoto. Los animales rescatados son atendidos por el Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía mientras sus propietarios intentan ubicarlos y reencontrarse con ellos.

Aunque las primeras 72 horas ya quedaron atrás, la búsqueda no se detiene. En los seis frentes donde todavía existen indicios de vida los rescatistas continúan removiendo escombros, haciendo pausas para escuchar a alguien del otro lado.

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