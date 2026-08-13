Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

COLOMBIA

Desesperación entre los familiares de los desaparecidos en Colombia: "Se están pudriendo los cuerpos"

En las puertas de las morgues se agolpan miles de personas reclamando los cuerpos de sus familiares. La falta de recursos preocupa por la rápida descomposición de los cuerpos.

Rescates Colombia

Desesperación entre los familiares de los desaparecidos en Colombia: "Se están pudriendo los cuerpos" | Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El terremoto que sacudió Colombia hace tres días y ha dejado al menos 265 muertos entra en horas clave para la recuperación y el rescate de personas y cuerpos de muertos. Las primeras 72 horas son clave y solo en Cali continúan más de 250 personas desaparecidas.

Muchos vecinos han pasado la noche a la intemperie cuidando sus pertenencias y recogiendo lo que les quedaba de sus tiendas colapsadas. El riesgo de colapso de los edificios que todavía están en pie es inminente y miles de personas se agolpan en las morgues para reclamar el cuerpo de sus familiares fallecidos. "No hay neveras, se están pudriendo los cuerpos", exclama una chica en la puerta de una morgue del Valle del Cauca.

Edificios derrumbados

Otros familiares permanecen junto a los edificios derrumbados a la espera de novedades. Gerson Lozano reconoce que todavía no han encontrado señales de sus allegados, aunque asegura que mantienen la esperanza de localizarlos.

La situación también se complica en hospitales y morgues de las zonas afectadas, donde se han formado colas de familiares que esperan recuperar los cuerpos. Alicia Arias, familiar de una de las víctimas, denuncia las dificultades existentes: "Deberían empezar a entregar los cuerpos según el orden en que llegaron, porque no hay suficientes refrigeradores. Los cuerpos se están pudriendo aquí; los refrigeradores están rotos".

"Desde el primer momento no hemos parado, hemos desplegado toda nuestra fuerza institucional para atender la emergencia y recibido la solidaridad de los caleños", afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. En esta ciudad ya se confirman 96 muertos, 88 personas rescatadas, 111 desaparecidas y 1.224 heridas.

Además, 80 edificios han colapsado parcial o totalmente y otras 832 sufrieron graves daños estructurales. En los lugares donde todavía existen indicios de vida, los equipos especializados mantienen las labores de búsqueda con periodos de absoluto silencio para intentar detectar golpes, gritos o cualquier otro ruido que salga de los escombros.

Se descarta encontrar supervivientes en varias zonas

En otros 20 puntos de la ciudad ya han sido descartada la supervivencia de personas y las autoridades se preparan para iniciar las labores de remoción de escombros pasadas las 72 horas iniciales, conocidas como "ventana de vida", tras las cuales las posibilidades de rescatar gente viva se desvanecen.

La situación se ha vuelto especialmente compleja en algunos de los lugares donde los edificios quedaron reducidos a montañas de escombros, pues ya se siente el olor a descomposición de cuerpos atrapados bajo las ruinas.

La emergencia afecta igualmente a los animales de compañía. En Cali, los equipos de atención han encontrado 24 mascotas con vida, 14 fallecidas y unas 240 están desaparecidas tras el terremoto. Los animales rescatados son atendidos por el Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía mientras sus propietarios intentan ubicarlos y reencontrarse con ellos.

Aunque las primeras 72 horas ya quedaron atrás, la búsqueda no se detiene. En los seis frentes donde todavía existen indicios de vida los rescatistas continúan removiendo escombros, haciendo pausas para escuchar a alguien del otro lado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Albares confirma un español muerto por el terremoto de Colombia, mientras los españoles desaparecidos descienden a 12

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Publicidad

Mundo

Rescates Colombia

Desesperación entre los familiares de los desaparecidos en Colombia: "Se están pudriendo los cuerpos"

Un tren de pasajeros desacarrilado en el sur de Inglaterra

Al menos 11 heridos, dos de ellos graves, por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Inglaterra

Ambulancias, imagen de archivo

Muere un anciano de 102 años tras ser empujado en un pub al pedir que bajasen la música

Sánchez junto a Meloni posando en una cumbre europea
ACUERDO DE SCHENGEN

Italia mantendrá los controles con España hasta descartar "completamente" los riesgos de seguridad

Viñeta de Marruecos: "Cuando el papeleo retiene a los menores"
CRISIS MIGRATORIA

Marruecos culpa a España de impedir que regresen los menores por las trabas burocráticas: "El papeleo retiene a los menores"

Pete Hegseth y Donald Trump
Narcotráfico

EEUU podrá realizar operaciones militares en Colombia contra el "narcoterrorismo"

Washington anuncia que el país se incorpora a la Coalición contra los Carteles de las Américas, que ya reúne a 19 países aliados.

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'
Estados Unidos

Varios militares del portaaviones Abraham Lincoln habrían intentado tirarse al mar tras nueve meses desplegados

Familiares de los militares denuncian falta de comida fresca e insalubridad a bordo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin junto a Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón.

Japón ve "inaceptable" la visita de Putin a las disputadas islas Kuriles e insiste en que "son parte inherente de su país"

El volcán Etna entra en una nueva fase de erupción en Sicilia

Cientos de vuelos afectados en Italia por la actividad del volcán Etna

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Albares confirma un español muerto por el terremoto de Colombia, mientras los españoles desaparecidos descienden a 12

Publicidad