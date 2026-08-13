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EEUU podrá realizar operaciones militares en Colombia contra el "narcoterrorismo"

Washington anuncia que el país se incorpora a la Coalición contra los Carteles de las Américas, que ya reúne a 19 países aliados.

Pete Hegseth y Donald Trump

Pete Hegseth y Donald Trump Antena 3 Noticias

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Sara Díaz
Publicado:

Estados Unidos podrá realizar operaciones militares conjuntas en territorio colombiano para combatir el narcoterrorismo. Así lo ha anunciado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, desde Ciudad de Panamá, tras asegurar que el Gobierno del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha autorizado estas operaciones.

El anuncio supone un importante giro en la política de seguridad de Colombia y refuerza la alianza entre Bogotá y Washington. Según Hegseth, el Gobierno colombiano ha solicitado la participación de Estados Unidos en su lucha contra las organizaciones criminales y las redes vinculadas al narcotráfico.

La decisión llega apenas unos días después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia. Durante la campaña electoral, el nuevo mandatario ya había defendido una política de mano dura contra los grupos armados y había mostrado su disposición a reforzar la cooperación militar con Estados Unidos.

Escudo de las Américas

Además, Colombia se incorporará al llamado Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Donald Trump para combatir las redes del narcotráfico en la región. Con la entrada de Colombia, la alianza pasa a contar con 19 países. Hegseth y el nuevo ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, formalizaron la incorporación durante la reunión celebrada en Panamá.

La decisión ya ha provocado críticas de la oposición colombiana, que considera que permitir operaciones de tropas estadounidenses en el país supone una cesión de soberanía. Algunos congresistas sostienen además que el acuerdo podría entrar en conflicto con la Constitución colombiana, que establece que el Senado debe autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.

El acuerdo se produce mientras Colombia afronta también las consecuencias del terremoto que ha golpeado al país y el nuevo Gobierno prepara medidas de emergencia para hacer frente a sus efectos.

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