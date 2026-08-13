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Japón ve "inaceptable" la visita de Putin a las disputadas islas Kuriles e insiste en que "son parte inherente de su país"

Iritup es una de las islas pertenecientes al disputado archipiélago de las Kuriles entre el norte de Japón y Rusia. La tensión entre ambos países ha provocado que no haya habido un acuerdo de paz entre Tokio y Moscú desde la II Guerra Mundial.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin junto a Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin junto a Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón. Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha publicado una nota protestando por la primera visita este jueves del presidente ruso, Vladimir Putin, a una de las islas que conforman el disputado archipiélago de las Kuriles, señalando además que se trata de un territorio nipón histórica y legalmente.

El ministro de Exteriores japonés, Takeshi Mogi, ha indicado que las islas del Norte, según la nomenclatura japonesa del archipiélago, "son territorio inherente" al resto del país "tanto desde el punto de vista histórico como en virtud del Derecho Internacional", después de que Putin se haya desplazado este jueves por Iturup.

"El Gobierno de Japón protesta enérgicamente por esta visita", añade el ministro condenando esta acción. Además, han convocado este jueves al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdriev, para abordar esta cuestión.

Este histórico conflicto territorial ha impedido que Tokio y Moscú hayan firmado un tratado de paz formal después de la II Guerra Mundial.

Takaichi reitera que las Kuriles son parte de Japón

Por su parte, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha calificado de "absolutamente inaceptable" la visita del presidente ruso. "Hiere los sentimientos del pueblo japonés", ha indicado.

Takaichi ha dado una improvisada rueda de prensa desde su residencia oficial en Tokio para manifestado su malestar por esta visita de presidente Putin a la isla de Iturup, Etorofu según la nomenclatura japonesa, que ha incluido una parada en una planta de procesamiento de pescado y una reunión con la población local.

En la comparecencia, ha revelado que desde que se supo en enero de 2024 que Putin tenía previsto visitar el archipiélago han sido varias las ocasiones en las que se le ha pedido no hacerlo al ser "incompatible" con la postura soberana que reclama Japón sobre los Territorios del Norte, como las considera Tokio.

"Los Territorios del Norte son, desde el punto de vista histórico y en virtud del Derecho Internacional, parte inherente de nuestro país", sostiene la primera ministra, que ha advertido de que esta visita conllevará un aumento de la animadversión de la sociedad japonesa hacia Rusia.

Además, Takaichi ha reprochado a Rusia que no considerado los "esfuerzos" que Japón ha realizado para mejorar las relaciones entre ambos países a pesar de la situación que ha supuesto "la agresión contra Ucrania", que serán difícil de estabilizar "a medio y largo plazo".

"Espero que tomen en serio la gravedad de este asunto", ha expresado la primera ministra.

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