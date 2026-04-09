La Administración Trump se plantea castigar a los países de la OTAN críticos con la guerra en Irán

Horas después de reunirse de nuevo con el secretario general de la OTAN en la Casa Blanca, Donald Trump ha vuelto a criticar a la organización a través de sus redes sociales. "La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", publicó el presidente estadounidense en Truth Social, insistiendo en sus amenazas a los aliados por no haber colaborado en su ofensiva bélica en Oriente Medio.

Critica a los aliados de nuevo por Groenlandia

En ese mismo mensaje, Trump ha vuelto a invocar Groenlandia y apuesta por tensar una vez más las relaciones con sus socios europeos. "¡Recordad Groenlandia, ese enorme trozo de hielo tan mal gestionado!", ha escrito el presidente en sus redes. Unas palabras que han vuelto a poner el foco en las amenazas del presidente de tomar el territorio autónomo danés por la fuerza.

EE.UU. estudia trasladar tropas y cerrar bases

Según el diario estadounidense, The Wall Street Journal, la Casa Blanca ya está considerando un plan para castigar a algunos miembros de la OTAN. Entre las propuestas en estudio está el traslado de tropas estadounidenses a países más favorables e incluso cerrar alguno de sus centros militares.

Es una alternativa más sencilla que la de retirar completamente a Estados Unidos de la alianza, una medida histórica que necesitaría la aprobación del Congreso.

84.000 soldados estadounidenses en Europa

Estados Unidos mantiene alrededor de 84.000 soldados desplegados en Europa, aunque la cifra exacta varía según los ejercicios militares y los despliegues rotatorios, según calcula el Wall Street Journal.

Entre los países señalados estarían Alemania y España. El país germano es el centro militar principal de los estadounidenses. Allí se encuentra la base aérea de Ramstein con más de 9.000 efectivos, la más grande en territorio europeo.

Los aliados europeos no han colaborado con la ofensiva en Irán

Los líderes alemanes no han colaborado en la intervención en Irán, aunque otros países aliados han ido un paso más allá. Italia bloqueó brevemente el uso estadounidense de la base aérea de Sigonella, en Sicilia, y el gobierno francés accedió a permitir que Estados Unidos utilizara una base en el sur de Francia solo después de que garantizara que los aviones que no estuvieran involucrados en los ataques contra Irán aterrizarían allí.

Según fuentes militares citadas por el WSJ, entre los países que podrían beneficiarse se encuentran Polonia, Rumania, Lituania y Grecia. Estos países de Europa del Este tienen algunos de los mayores índices de gasto en defensa de la alianza y fueron de los primeros en manifestar su apoyo a una coalición internacional para vigilar el estrecho de Ormuz.

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