Chipre recomienda a sus ciudadanos preparar una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán

Como medida de precaución, han pedido a la ciudadanía que llenen de productos básicos una mochila que puedan transportar con facilidad.

Mochila de emergencia recomendada por el gobierno de Chipre.

María Sáez
Publicado:

El ministerio del Inteior de Chipre ha publicado en su cuenta de X una lista de recomendaciones para la preparación de una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán.

Agua, baterías, ropa de abrigo, dinero en efectivo o linternas son algunos de los elementos que debería contener para la seguridad de cada ciudadano. Además, recalcan la necesidad de que poder transportarla con facilidad hacia un refugio en caso de que las autoridades así lo requieran.

Mientras tanto, Chipre no baraja suspender la evacuación de la aldea de Akrotiri, cercana a las bases británicas. Aunque no hubo que lamentar víctimas, el ataque ha hecho saltar todas las alarmas, elevando la alerta de seguridad.

Europa no se queda de brazos cruzados

Tras el ataque de Irán contra la base británica en la isla, Grecia ha movilizado a sus equipos para apoyar a Chipre.

El gobierno heleno hizo saber el pasado lunes que dos fragatas equipadas con software de detección de drones y cuatro cazas F-16 ya habían llegado a Chipre. Los ministros de Defensa de ambas regiones ya se encuentran en negociaciones junto con los jefes de sus respectivos ejércitos en la capital chipriota.

"Estamos a disposición total de Chipre", ha recalcado el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, al llegar a Nicosia.

De la misma manera, Chipre ha confirmado que también cuentan con el apoyo militar de Francia tras una llamada con Emmanuel Macron. Constatan que el presidente de la república ha asegurado sus defensas antiaéreas y antidrones a su disposición, según ha anunciado el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.

Por su parte el canciller alemán, Friedrich Merz, no descarta el despliegue de una fragata germana, aunque se muestra más cauto al respecto hasta que la Unión Europea formalice un anuncio.

Bruselas calma las aguas

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea señala que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia «con todos los medios a su alcance».

Sin embargo, Paula Pinho, la portavoz de la Comisión Europea, ha recalcado que no existen "conversaciones específicas" sobre tal implicación. Entendemos la gravedad del incidente de ayer en Chipre, pero la República de Chipre no era el objetivo y no la han solicitado”, ha adelantado en la rueda de prensa de la Comisión.

