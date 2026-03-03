Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
GUERRA EN IRÁN

¿Cuánto tiempo podría durar la guerra en Irán? Estas son las estimaciones

Trump pronostica que los ataques podrían durar varias semanas, mientras que su vicepresidente niega que el conflicto vaya a alargarse durante muchos años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One en Florida, EE.UU., el 1 de marzo de 2026.

Cuánto tiempo podría durar la guerra en Irán | Reuters

La incógnita sobre cuánto tiempo está dispuesto Estados Unidos a continuar con sus bombardeos sobre Irán es total. El presidente Donald Trump ha asegurado que es probable que las operaciones duren de cuatro a cinco semanas, pero que Estados Unidos está preparado “para ir mucho más allá de eso”.

Una misma línea sobre que el conflicto irá a más la avanza el secretario de Estado, Marco Rubio. Pronostica una "siguiente fase aún más dura para Irán de lo que es en este momento”.

“Los golpes más duros aún están por venir por parte del ejército de Estados Unidos”, ha afirmado este martes el secretario de Estado Marco Rubio ante periodistas.

Piden que salgan inmediatamente de 14 países

Una medida que podría servir de pista de que la guerra va para largo es el llamamiento de la Secretaría de Estado estadounidense a sus ciudadanos a evacuar 14 países de Oriente Medio, incluidos algunos que no están en este momento involucrados en el conflicto.

Ante los "graves riesgos para la seguridad", recomiendan en concreto salir de Baréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Catar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

La Administración Trump espera que no se alargue "varios años"

Donald Trump ha negado dar más detalles para no informar de sus movimiento "al enemigo" y el vicepresidente J.D. Vance niega que el presidente haya metido al país en una guerra de "varios años".

La Casa Blanca sostiene que Washington no se va a involucrar como hizo en Afganistán o Irak.

Los expertos apuntan que dependerá de las capacidades defensiva de Irán

Algunos expertos avanzan que el tiempo de la guerra dependerá de si Estados Unidos consigue acabar con los misiles balísticos en estas primeras semanas de conflicto.

"El tiempo que dure tendrá que ver con la capacidad de presión que quiera poner EE.UU. Si pone toda la carne en el asador evidentemente tiene mucha más potencia militar, pero poner botas en el terreno será muy complicado geográficamente", ha asegurado en analista en Seguridad, Fernando Cocho en Espejo Público.

Un día antes, el exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha avanzado que cree que el conflicto "no durará mucho más de 7 días" porque asegura, "Irán no tiene capacidad de responder militarmente" en un conflicto a gran escala contra Israel y EE.UU.

