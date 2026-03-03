Paga durante 26 años el alquiler del apartamento donde mataron a su mujer para mantener intacta la escena del crimen

Namiko Takaba fue hayada sin vida, a los 32 años, el 13 de noviembre de 1999 en su vivienda de Nagoya. Tras 26 años, el caso ha retomado relevancia en Japón tras la detención de una mujer de 69 años como presunta responsable del delito.

En el momento del crimen, en el interior de la vivienda también se encontraba su hijo Kohei Takaba, de apenas dos años en aquel momento, que resultó ileso. En 1999 la investigación no logró identificar a ningún sospechoso y el caso quedó sin resolver.

Durante 20 años, el esposo de la víctima asumió el pago del alquiler del apartamento donde tuvieron lugar los hechos, un gasto que gira alrededor de los 22 millones de yenes, con el objetivo de preservar cualquier indicio que pudiera resultar útil en futuras investigaciones. La vivienda permaneció cerrada y sin modificaciones durante todo este tiempo.

Una reforma del código penal japonés tuvo un papel clave en la resolución del caso. Antes de 2010, el delito de homicidio en Japón prescribía a los 25 años, pero cuando el país asiático eliminó la caducidad para los crímenes más graves, la causa pudo seguir abierta pasadas, incluso, más de dos décadas del asesinato.

La reapertura del expediente y la aplicación de técnicas forenses más avanzadas, junto con nuevos estudios de material genético, permitieron revisar de forma detallada las pruebas recabadas desde finales del siglo pasado. En este nuevo análisis renovado del ADN, los resultados fueron determinantes para identificar a la sospechosa y proceder a su detención.

Tal y como indican las autoridades, la mujer detenida había coincidido en la escuela con el esposo de Namiko, la víctima. Los investigadores apuntan a que podría haber actuado movida por sentimientos personales hacia él y resentimiento hacia la víctima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.