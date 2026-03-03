Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Japón

Paga durante 26 años el alquiler del apartamento donde mataron a su mujer para mantener intacta la escena del crimen

Ahora, detienen a una mujer como sospechosa del asesinato cometido en 1999. La arrestada fue compañera de escuela del marido de la víctima.

Tras 26 a&ntilde;os pagando un alquiler para mantener intacta la escena del crimen de su mujer, se resuelve el caso

Tras 26 años pagando un alquiler para mantener intacta la escena del crimen de su mujer, se resuelve el casoEuropa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Namiko Takaba fue hayada sin vida, a los 32 años, el 13 de noviembre de 1999 en su vivienda de Nagoya. Tras 26 años, el caso ha retomado relevancia en Japón tras la detención de una mujer de 69 años como presunta responsable del delito.

En el momento del crimen, en el interior de la vivienda también se encontraba su hijo Kohei Takaba, de apenas dos años en aquel momento, que resultó ileso. En 1999 la investigación no logró identificar a ningún sospechoso y el caso quedó sin resolver.

Durante 20 años, el esposo de la víctima asumió el pago del alquiler del apartamento donde tuvieron lugar los hechos, un gasto que gira alrededor de los 22 millones de yenes, con el objetivo de preservar cualquier indicio que pudiera resultar útil en futuras investigaciones. La vivienda permaneció cerrada y sin modificaciones durante todo este tiempo.

Una reforma del código penal japonés tuvo un papel clave en la resolución del caso. Antes de 2010, el delito de homicidio en Japón prescribía a los 25 años, pero cuando el país asiático eliminó la caducidad para los crímenes más graves, la causa pudo seguir abierta pasadas, incluso, más de dos décadas del asesinato.

La reapertura del expediente y la aplicación de técnicas forenses más avanzadas, junto con nuevos estudios de material genético, permitieron revisar de forma detallada las pruebas recabadas desde finales del siglo pasado. En este nuevo análisis renovado del ADN, los resultados fueron determinantes para identificar a la sospechosa y proceder a su detención.

Tal y como indican las autoridades, la mujer detenida había coincidido en la escuela con el esposo de Namiko, la víctima. Los investigadores apuntan a que podría haber actuado movida por sentimientos personales hacia él y resentimiento hacia la víctima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Dentro del plan que mató a Jamenei: cámaras de tráfico hackeadas, guardaespaldas vigilados y 30 misiles Sparrow

El ayatolá Alí Jameneí

Publicidad

Mundo

Mochila de emergencia recomendada por el gobierno de Chipre.

Chipre recomienda a sus ciudadanos preparar una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán

Explosión en Beirut

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo: Israel bombardea la asamblea para elegir al sucesor de Jameneí

Andrew Smith Serrano y Nicolás de Pedro

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el futuro del régimen de los ayatolás, a debate en '¿Lo Hablamos?'

Tras 26 años pagando un alquiler para mantener intacta la escena del crimen de su mujer, se resuelve el caso
Japón

Paga durante 26 años el alquiler del apartamento donde mataron a su mujer para mantener intacta la escena del crimen

Marchas en Beirut
Ataque a Irán

Trump anuncia que seguirá atacando Irán "el tiempo que sea necesario" mientras decretan el cierre total del Estrecho de Ormuz

Gabriela Martins
INFLUENCER

Samuel Moura, el marido de la influencer fallecida tras la fecundación in vitro, se pronuncia sobre los hechos

Desde entonces no había hablado tras la dolorosa pérdida y ahora la despide con un mensaje: "para siempre Gabi, te amo".

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie
DESAPARICIÓN

Se cumple un mes de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie sin novedades de su paradero

La mujer de 84 años fue vista por última vez en su domicilio el pasado 31 de enero y se desconoce su paradero.

El ayatolá Alí Jameneí

Dentro del plan que mató a Jamenei: cámaras de tráfico hackeadas, guardaespaldas vigilados y 30 misiles Sparrow

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One en Florida, EE.UU., el 1 de marzo de 2026.

¿Cuánto tiempo podría durar la guerra en Irán? Estas son las estimaciones

Imagen de archivo de una persona en la cama de un hospital

Mata a tiros a su esposa de 24 años en el hospital tras dar a luz a su primer hijo

Publicidad