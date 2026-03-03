EEUU evacúa sus embajadas en Kuwait e Irak tras el ataque iraní en Riad

Estados Unidos ha ordenado la evacuación de sus embajadas en Kuwait e Irak ante el aumento de la tensión regional, después de que dos drones iraníes impactaran en su legación en Arabia Saudí. El ataque, confirmado por las autoridades saudíes, provocó un incendio y daños materiales en el edificio diplomático en Riad.

El Gobierno saudí informó además de la interceptación de otros ocho drones en las inmediaciones de la capital y en la ciudad de Al Khraj. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "pronto" responderán al ataque. Washington justificó la evacuación por las "tensiones regionales".

Teherán bajo los bombardeos

La decisión se produce en un contexto de ofensiva sostenida de Israel y Estados Unidos sobre Irán. En las últimas 24 horas, un centenar de personas ha muerto en Teherán, según datos de la Media Luna Roja iraní, que eleva a 787 los fallecidos desde el inicio de la operación conjunta.

La capital iraní permanece parcialmente aislada, con cortes en telecomunicaciones y cierre de instituciones y comercios. En la noche del lunes, el ejército israelí ordenó evacuar el barrio de Evin, donde se encuentra la prisión que alberga a la mayoría de presos políticos. La zona ya fue bombardeada en junio durante la guerra de 12 días. Sin embargo, parte de la población no ha podido abandonar las áreas afectadas por la falta de información derivada del bloqueo de internet o por carecer de alternativas de refugio.

Entre los objetivos alcanzados figuran el antiguo edificio del Parlamento iraní y una emisora estatal. Israel sostuvo que esta última funcionaba como "centro de comunicaciones" de la "maquinaria de mentiras y represión de la Guardia Revolucionaria". El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declaró haber destruido "instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", así como "capacidades de defensa aérea iraní, de lanzamientos de misiles y drones".

Un ataque en el puerto de Bushehr causó la muerte de cinco miembros de la Guardia Revolucionaria, según la agencia ISNA. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó daños recientes en las instalaciones nucleares de Natanz, aunque señaló que "no se prevén consecuencias radiológicas".

Represalias y tensión en el Golfo

Irán ha intensificado su respuesta tras anunciar el cierre del estrecho de Ormuz y advertir que "no saldrá ni una gota de petróleo" por esta vía estratégica. Los ataques iraníes han afectado infraestructuras energéticas en la región. En Emiratos Árabes Unidos, un dron interceptado provocó un incendio en la zona industrial petrolera de Fujairah. En Omán, otro aparato impactó en un tanque de combustible en el puerto de Duqm.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria ha reforzado el control interno para evitar movilizaciones. El observatorio Hengaw denunció el envío de mensajes SMS en provincias kurdas alertando de que cualquier presencia en la calle sería considerada "una cooperación directa con el enemigo".

Cinco organizaciones kurdas habían presentado días antes una "Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní" para "administrar" las zonas kurdas en un eventual "período de transición". La coalición pidió a las fuerzas de seguridad que "abandonen a la República Islámica". El Partido Democrático del Kurdistán Iraní denunció un ataque con drones en un campamento en Erbil.

