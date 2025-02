Los ucranianos, en contra del acuerdo entre Putin y Trump: "Agotados de ver crecer los cementerios"

El pasado miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una "larga y productiva llamada telefónica" con el presidente ruso, Vladímir Putin. Conversaron durante una hora y media sobre las medidas para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania con el objetivo de "detener millones de muertes".

Durante la reunión del grupo de contacto sobre Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se mostró tajante al afirmar que no creía que Ucrania perteneciese a la OTAN, además de ser "poco realista" que recuperasen los territorios. Por su parte el ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umiérov, ha declarado que su país es "fuerte y capaz", añadiendo que cuentan con el apoyo de los americanos.

Tal y como anunciaba el jefe del Pentágono el día anterior, Ucrania ha renunciado a pertenecer a la organización. De la misma manera, también tendrá que asumir que no recuperará las fronteras anteriores a 2014, un 18% de su territorio. Estas negociaciones no han sentado bien en las calles de Kiev, que se posicionan en contra del plan.

Los ucranianos piensan que las medidas acordadas entre Trump y Putin no van a beneficiarles: "Ucrania ha sido traicionada, no hay nada bueno para nosotros", se quejaba una ciudadana. Natasha Ivzhenko, es una de las más de seis millones de personas que tuvieron que abandonar el país por la guerra. Actualmente reside en Zaragoza y, ante el plan de poner fin a la guerra, considera que son "muy pequeños y débiles para decidir las condiciones". No obstante, además de perder territorios, se estima que reconstruir el país costaría unos 700.000 millones de euros.

Sin embargo, comparte la angustia que la población ucraniana sufre diariamente: "Están agotados de las alertas de los bombardeos, de ver crecer los cementerios. la gente lo único que quiere es paz". Por otra parte, Trump transmitió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la sensación del mandatario ruso de querer "paz y que termine la guerra".

En Moscú elogian la acción

En las calles de la capital rusa la gente está satisfecha con las negociaciones entre su presidente y el republicano. La prensa del país elogia esta primera toma de contacto entre ambos, considerándolo la población como "un primer pasó", para conseguir lo que "todo el mundo quiere, que la guerra acabe lo antes posible", expresaban los ciudadanos rusos.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de fallecidos durante los casi tres años de conflicto, se estiman que 200.000 militares rusos han perdido la vida, mientras que en el bando ucraniano 80.000 soldados han muerto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com