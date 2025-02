Estados Unidos niega que la negociación con Putin sea una "traición" a Ucrania

Donald Trump otorga el papel protagonista a Putin en las negociaciones para el fin de la guerra con Ucrania. El presidente de Estados Unidos pone en marcha un plan para la paz.

"Acabo de hablar con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania. La conversación fue muy bien. Él, como el presidente Putin, quiere la paz", escribió Trump en su red social Truth Social. "Es hora de detener esta guerra ridícula, que ha causado una muerte y destrucción masivas y totalmente innecesarias. ¡Dios bendiga a los pueblos de Rusia y Ucrania!"», añadió.

El presidente estadounidense también comunicó que había mantenido una conversación telefónica con Putin y que habían llegado a un acuerdo para que mantener unas "negociaciones de inmediato" con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania.

El acuerdo está en marcha. No sé sabe exactamente cuál es el contenido de esas negociaciones de paz, aunque todo apunta a que el trato sería este: Rusia se quedaría con lo ocupado y Ucrania no entraría en la OTAN.

Donald Trump no considera "práctica" la aspiración de Ucrania a ser parte de la OTAN y ve "poco probable" que Ucrania pueda volver a tener las fronteras anteriores a 2014. Además "está de acuerdo" en descartar la membresía de Kiev a la Alianza Atlántica.

"Volver a las fronteras ucranianas de 2014 no es un objetivo realista", aseguró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. "Sin duda, parece ser improbable. Tomaron mucha tierra y lucharon por ella, perdieron muchos soldados, pero me parece improbable. No estoy diciendo aquí mi opinión al respecto, pero he leído mucho sobre esto y muchas personas lo piensan", afirmó. Por lo tanto, Volodímir Zelenski tendría que ceder territorio. El presidente ucraniano ya dijo estar abierto a un "intercambio directo" de territorios con Rusia.

Putin y Trump se reunirán en Arabia Saudí

El Kremlin ha invitado a Donald Trump, aunque el presidente de EE.UU apunta a que la reunión se mantendrá en Arabia Saudí. "Probablemente nos reunamos en Arabia Saudí", anunció. De momento, no hay fecha. "Veremos si podemos hacer algo, pero queremos poner fin a esa guerra", destacaba Trump.

Esto se produce después de que el magnate republicano haya hablado con su homólogo ruso sobre la invasión de Ucrania y se han comprometido a iniciar negociaciones "de inmediato" para acabar con el conflicto armado.

La llamada entre Putin y Trump ha tenido lugar mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessante, se encuentra de visita oficial en Kiev, donde se ha reunido con Zelenski, a quien ha hecho entrega de un acuerdo sobre cooperación económica.

Europa exige formar parte de las negociaciones

El golpe a Europa ha sido muy duro. Y es que de cumplirse este trato, Putin pasaría del aislamiento a ser una figura clave en las negociaciones de paz en la guerra en Ucrania, lo que supondría un duro golpe para Europa porque sus esfuerzos se han centrando en aislar al presidente ruso.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirma este jueves que las iniciativas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania no son "una traición" a Kiev. "Sin duda, no es una traición", declaró a su llegada a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas.

Los dirigentes empiezan a reaccionar. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, España y Polonia dijeron que la paz en Ucrania debe alcanzarse teniendo en cuenta a los ucranianos y evitaron valorar los últimos movimientos del presidente de Estados Unidos.

"No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea sin Europa porque la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea", declaró el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares

Además, Europa exige formar parte de las negociaciones y defienden la integridad territorial de Ucrania. Hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Defensa de la OTAN.

Los ministros mantuvieron una reunión poco después Trump anunciase que había hablado por teléfono con Putin y Zelenski en la sede de Exteriores de París, a la que también asistió el ministro de Exteriores ucraniano, el británico y representantes de la CE.

Al finalizar, emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron el deseo de "hablar con los aliados estadounidenses sobre el camino a seguir" en Ucrania, donde se debe de alcanzar "una paz justa y duradera" y con "unas garantías de seguridad fuertes" para Kiev.

Los cancilleres europeos evitaron valorar las afirmaciones de Pete Hegseth quien dijo que no es realista que Ucrania pueda volver a sus fronteras anteriores a 2014.

