Ucrania acusa a Rusia de una violación de su espacio aéreo y de intentar crear "un conflicto armado"

Ucrania envió este viernes una nota de protesta a Rusia por la violación de su espacio aeréo y también por la movilización de tropas y blindados por parte de la Flota rusa del mar Negro en la península de Crimea.



Según la nota, los servicios de guarda fronteras ucranianos observaron cómo unos 10 helicópteros de combate cruzaron la frontera en dirección a uno de los aeropuertos de Crimea, escenario de tensiones entre la mayoría prorrusa y las autoridades de Kiev.



La parte rusa únicamente había pedido autorización para que tres helicópteros cruzaran la frontera a la altura del estrecho de Kerch, que separa ambos países, informan medios locales.



El vuelo de los helicópteros, que supondría una violación del acuerdo bilateral sobre el estatuto de la base naval rusa en el puerto ucraniano de Sebastopol de mayo de 1997, fue grabado en vídeo, según medios locales.



A su vez, Ucrania denuncia que diez blindados de la Flota rusa del mar Negro abandonaron sus cuarteles para dirigirse a la capital de Crimea, Simferópol.



"Ucrania no se dirigió a Rusia con ninguna clase de propuesta o petición sobre el uso de unidades militares de la Flota rusa del mar Negro provisionalmente desplegadas en el territorio de Ucrania para garantizar el orden público o adoptar medidas antiterroristas y otras medidas de fuerza", señala el comunicado.



Por ello, añade, "la Cancillería ucraniana insiste en su demanda sobre el inmediato retorno de las tropas y equipos militares y de combate de la Flota rusa del mar Negro a sus lugares de emplazamiento".



Previamente, Rusia entregó a Ucrania una nota informativa sobre las movilizaciones de carros blindados pertenecientes a la Flota del mar Negro que tiene su base en Sebastopol merced a un tratado bilateral que expira en 2042.



Según la nota, las movilización respondería a "la necesidad de garantizar la seguridad de los lugares de despliegue de la Flota del mar Negro en Ucrania, lo que transcurre en estricta consonancia con el acuerdo marco ruso-ucraniano".



Además, el nuevo representante del Gobierno de Unidad Nacional en Crimea, Serguéi Kunitsin, denunció que 13 aviones rusos de transporte Il-76 con paracaidistas habían aterrizado en el aeródromo de Simferópol, capital de Crimea.



"Hay 150 (paracaidistas) en cada uno. Echen la cuenta", dijo al canal de televisión ATR.



La tensión volvió a dispararse en Crimea cuando el ministro de Interior de Ucrania, Arsén Avákov, denunció el bloqueo por militares rusos de los aeropuertos de Simferópol y Sebastopol, lo que fue negado por la Flota rusa.



"Dentro del aeropuerto (de Sebastopol) hay militares y guardias de fronteras de Ucrania. Pero fuera, militares con uniforme de camuflaje y armados, sin distintivos, pero que no ocultan su pertenencia" (a la Flota rusa del Mar Negro), escribió Avákov en su página de Facebook.



Mientras, en Simferópol, "119 militares con armas automáticas, uniforme de camuflaje y sin distintivos, llegaron al aeropuerto en varios camiones, entraron en el edificio y ocuparon el restaurante", denunció.



"Es una abierta provocación para desatar un conflicto armado y derramar sangre. Ya no es competencia del Ministerio de Interior. Debe ocuparse el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Mientras no haya choques armados, deben hablar los diplomáticos", concluyó.



Grupos armados similares tomaron ayer la sedes del Parlamento y el Gobierno de la autonomía, que fue cedida a la república soviética de Ucrania en 1954 por el entonces mandatario soviético de origen ucraniano, Nikita Jruschov.