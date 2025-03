Los límites de Ucrania ante la llamada de Trump y Putín

El mundo entero está pendiente de la posible llamada entre Vladímir Putin y Donald Trump. Ambos líderes van a negociar en el día de hoy una tregua en la guerra de Ucrania. Uno de los principales puntos de la conversación será el territorio ucraniano ocupado por Rusia. Mientras. Putin presentará sus exigencias a Estados Unidos, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dejado claro que no aceptará perder más tierras.

Zelenski insiste que que no va a ceder más territorio que el que ya esta ocupado por Rusia, esta en juego la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de toda Europa que actualmente se encuentra bajo control ruso. Además, Ucrania exige la liberación de los niños secuestrados por Rusia y garantías firmes de que no habrá nuevos ataques contra su población y territorio.

Ucrania pide respetar su soberanía

Estas condiciones han sido reiteradas por el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, quien en un foro en la India ha defendido la soberanía e integridad territorial de su país como principios innegociables."Tras el encuentro en Yeda hemos ganado impulso y surgido nuevas oportunidades para terminar esta guerra este año. Ucrania está preparada y no es un obstáculo para lograr este objetivo. Ahora esperamos la respuesta de Rusia", ha afirmado.

"La soberanía de Ucrania no es negociable. Ningún tercer país tiene derecho a bloquear nuestra decisión de unirnos a cualquier unión o alianza; esta sigue siendo nuestra posición. Nunca reconoceremos ninguna parte de los territorios ocupados por los rusos", sentenció. Sybiha también ha expresado optimismo sobre el potencial de liderazgo de Estados Unidos para lograr la paz, aludiendo a las declaraciones de Zelenski en Kiev.

Condiciones de Rusia para la tregua

Desde rusia también lo tienen claro. Para aceptar el alto al fuego en ucrania Putin pone tres condiciones:

Ucrania no debe entrar nunca en la OTAN : Es una demanda constante de Rusia, que quiere mantener lo más alejado posible de su territorio las fuerza militar de la Alianza.

: Es una demanda constante de Rusia, que quiere mantener lo más alejado posible de su territorio las fuerza militar de la Alianza. Que la comunidad internacional reconozca que Crimea es parte de Rusia: Putin se anexionó este territorio en 2014 pero no logró que el resto de los países validasen dicha unión.

Putin se anexionó este territorio en 2014 pero no logró que el resto de los países validasen dicha unión. Anexión a Rusia de cuatro provincias ucranianas

