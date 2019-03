Los soldados prorrusos abandonan el aeropuerto de Crimea

Los cerca de cincuenta hombres armados que se han presentado esta pasada noche el aeropuerto de Simferopol (Crimea) han abandonado las instalaciones sin causar daños ni interrumpir su funcionamiento habitual, según el portavoz aeroportuario Igor Stratilati, a una emisora. El grupo hizo acto de presencia en el aeropuerto en mitad de la noche en tres camiones KamAZ sin matrícula. Según el portavoz, iban en busca de "tropas de paracaidístas ucranianos" en las pistas de aterrizaje.

Tras constatar que ningún soldado ucraniano se encontraba en la zona, el grupo, que en ningún momento interrumpió el desarrollo de las operaciones del aeropuerto o se comportó de forma hostil, abandonó el lugar. La incursión en el aeropuerto ha tenido lugar apenas horas después de que el Parlamento de Crimea designara un nuevo Gobierno autonómico encabezado por el líder del partido Unidad Rusa, Sergei Aksenov, en protesta contra las nuevas autoridades nombradas en Kiev tras la destitución del presidente del país, Viktor Yanukovich.

La Cámara aprobó una moción de censura para tumbar a la actual Administración regional, en el poder desde agosto de 2011. La decisión ha supuesto la expulsión inmediata del presidente del Consejo de Ministros crimeo, Anatoli Mohiliov. A continuación, el Parlamento ha aprobado la designación de Aksenov como nuevo jefe de Gobierno, según el diputado Sergei Tsekov. Su designación ha contado con el apoyo de la amplia mayoría de los diputados presentes durante el momento de la votación, según informó la agencia rusa de noticias RIA Novosti.

Paralelamente, el ministro ucraniano del Interior en funciones, Arsén Avákov, denunció el bloqueo por militares rusos de los aeropuertos de Sebastopol y Simferopol, acción que calificó de "invasión militar y ocupación". "Dentro del aeropuerto (de Sebastopol) hay militares y guardias de fronteras de Ucrania. Pero fuera, militares con uniforme de camuflaje y armados, sin distintivos, pero que no ocultan su pertenencia" a la Flota rusa del Mar Negro, escribió Avákov en su página de Facebook.

El titular interino de Interior precisó que efectivos de la policía vigilan el perímetro exterior del aeropuerto, situado en la ciudad que acoge la base naval de la Flota rusa del Mar Negro. En Simferopol, capital de la república autónoma, "119 militares con armas automáticas, uniforme de camuflaje y sin distintivos, llegaron al aeropuerto en varios camiones, entraron en el edificio y ocuparon el restaurante", denunció Avákov.

"No ocultan su pertenencia a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia. A preguntas de efectivos del Ministerio ucraniano del Interior", que les han dicho que son militares y que no tienen derecho a estar allí, "responden que no tienen instrucciones de negociar" con la policía, agregó el ministro.

Avákov calificó las acciones como "la invasión armada y ocupación, y violación de todas las normas y convenios internacionales". "Es una abierta provocación para desatar un conflicto armado y derramar sangre. Ya no es competencia del Ministerio de Interior. Debe ocuparse el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Mientras no haya choques armados, deben hablar los diplomáticos", concluyó.

El Legislativo de Crimea aprobó la celebración de un referéndum, el próximo 25 de mayo -el mismo día en que se celebrarán las elecciones presidenciales anticipadas ucranianas-, sobre la ampliación de las competencias de la república autónoma. "¿Apoya usted la autodeterminación de Crimea en el seno de Ucrania sobre la base de los acuerdos y tratados internacionales?", reza la pregunta que se presentará a la consulta popular.

En esta región, de unos dos millones de habitantes, vive casi un 60 por ciento de rusos étnicos, un 25 por ciento de ucranianos y un 12 por ciento de tártaros. Los rusos de Crimea acusan a las nuevas autoridades en Kiev de usurpar el poder al deponer al presidente Víktor Yanukóvich y de querer imponerles la cultura ucraniana. Mientras, los tártaros defienden la unidad e integridad territorial de Ucrania y se oponen a la celebración del referéndum. Crimea, península bañada por el Mar Negro que acoge una base naval rusa en Sebastopol, fue "regalada" en 1954, por el entonces mandatario soviético, Nikita Jruschov, a Ucrania.