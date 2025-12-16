Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EEUU mata a ocho tripulantes de embarcaciones operadas por "terroristas" en el Pacífico

Esta ofensiva forma parte de Lanza del Sur que trae como objetivo acabar con el narcotráfico. Todo ello se produce en un contexto donde las tensiones con Venezuela no paran de crecer.

Trump afirma estar &quot;m&aacute;s cerca que nunca&quot; de una soluci&oacute;n a la guerra en Ucrania

Trump afirma estar "más cerca que nunca" de una solución a la guerra en UcraniaEUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

Estados Unidos (EEUU) ha ejecutado tres ataques contra tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental. La ofensiva ha sido llevada a cabo cerca de Colombia en el marco Lanza del Sur.

En estos ataques han sido abatidos ocho tripulantes, según informa Comando sur en su cuenta de X. Según detalla este comando de combate, las embarcaciones estaban "operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales". "Las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico" señala en su publicación.

¿Qué es la Lanza del Sur?

La operación Lanza del Sur comenzó a principios de este año poniendo el foco en América Latina. Su objetivo es impedir que el narcotráfico entre en EEUU. En total, el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales ha dejado más de 20 buques destruidos en el océano Pacífico y el Mar Caribe cerca de Venezuela y hasta 90 personas muertas con esta operación, según recoge Reuters.

Por su parte, la administración Trump trata de defender la legalidad de los ataques. "Nuestras operaciones en la región Southcom (Lanza del Sur) son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas las acciones cumplen con el Derecho de los Conflictos Armados" expresó el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson tal y como recoge Reuters.

Venezuela y EEUU, una tensión que va 'in crecendo'

Estos ataques ocurren en un contexto en el que Trump ejerce presión sobre Venezuela. La semana pasada, las fuerzas estadounidenses incautaron un buque petrolero venezolano. Por su parte, Nicolás Maduro calificó este acto como "piratería criminal".

Asimismo, la estatal Petróleos de Venezuela denunció que fue víctima de un "ataque cibernético dirigido a detener su operatividad", calificando de "estrategia" lo que hizo EEUU al "hacerse" con el crudo venezolano "por vía de la fuerza y la piratería".

Desde el partido demócrata ya hay voces que cuestión estas actuaciones. Fue el caso del senador de Virginia, Mark Warner, expresó en el programa This Week" de ABC News: "Todos sabemos que la historia de la intervención estadounidense en Centroamérica y Sudamérica durante los últimos 100 años no ha sido muy buena".

Asimismo, Venezuela alertó el pasado viernes de una posible guerra que quiere instaurar EEUU en Latinoamérica y el Caribe, aunque subrayó de un "imposible histórico" no rendirse en este contexto.

