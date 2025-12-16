Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una discusión con el hijo detenido... qué se sabe del crimen de Rob Reiner y su esposa Michele

El hijo de la pareja, Nick Reiner, habría discutido con ellos horas antes del crimen.

Estrella Hollywood de Rob Reiner

Crimen de Rob Reiner y su esposa | EFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El director de cine de películas icónicas como 'Cuando Harry conoció a Sally', Rob Reiner, fue asesinado junto a su esposa, Michele, en su mansión del barrio de Brentwood de Los Ángeles (California). Fue la hija quién los encontró sin vida en la casa. Él tenía 78 años y Michele 70.

El hijo mediano ha entrado en la cárcel como sospechoso de asesinar a sus padres. Nick Reiner, de 32 años, fue detenido el domingo por la noche. Un crimen que han conmocionado a Hollywood. La investigación de la Policía de Los Ángeles determina que los Reiner "fueron víctimas de homicidio". Detrás estaría su hijo como "responsable de sus muertes".

Nick Reiner había hablado de su adicción a las drogas, llegó a vivir en la calle e ingresó en clínicas de rehabilitación. Unas experiencias que inspiraron la película 'Being Charlie', coescrita por Nick Reiner y su padre.

El detonante parece ser una discusión. Los medios locales informan, según recoge 'Reuters', que Nick Reiner discutió con sus padres el sábado por la noche durante una fiesta navideña organizada por el comediante Conan O'Brien. La web TMZ informa de que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

La exitosa carrera de Reiner

Reiner se casó primero con Penny Marshall y fue padre adoptivo de la hija de Marshall. Luego tuvo tres hijos con Michele. Como actor, Reiner es recordado por su papel en 'All in the Family' y ganó dos premios Emmy como mejor actor de reparto.

Reiner dirigió varias películas, incluidos clásicos como 'Cuenta conmigo', un drama de 1986 sobre la mayoría de edad de cuatro chicos que se propusieron encontrar el cuerpo de un joven desaparecido, y 'Cuando Harry conoció a Sally'. También dirigió la querida aventura de cuento de hadas 'La princesa prometida', 'Misery' y 'A Few Good Men'.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política.

