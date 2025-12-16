El FBI ofrece más de 40.000 euros por información del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

El FBI ha ofrecido este lunes una recompensa de 50.000 dólares (unos 43.000 euros al cambio) por información que ayude a dar con el sospechoso del tiroteo del pasado sábado en la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, que se saldó con dos estudiantes muertos y casi una decena de heridos. "El FBI ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la identificación, arresto y condena del individuo", anunciaba su director, Kash Patel, a través de su perfil en X.

La entidad ha asegurado que seguirá "proporcionando todos los activos, recursos y personal necesarios para brindar apoyo, rastrear pistas, inspeccionar los vecindarios y obtener información de inteligencia", Además, el FBI ha difundido este mismo lunes una serie de fotografías del sospechoso, al que describen como un hombre "de aproximadamente 1,72 metros y complexión robusta". Las imágenes publicadas muestran a una persona vestida con ropa oscura, mascarilla y gorro.

Un arresto equivocado

Las autoridades detuvieron durante el día del tiroteo a un joven de unos 20 años en un hotel cercano al aeropuerto y que en el momento del arresto se encontraba en posesión de dos armas de fuego. Sin embargo, poco tiempo después fue puesto en libertad sin cargos debido a que no había pruebas suficientes para procesarle, tal y como confirmó el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Por su parte, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señalaba el motivo de la liberación: "Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés". Añadiendo que esa era la razón por la que "será liberado". Con esta decisión, informó que la búsqueda del sospechoso continúa, pero sin dar detalles de la situación actual de la investigación: "Obviamente tenemos un asesino allá afuera, francamente, y por lo tanto no vamos a revelar los planes".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también compartió la noticia de la detención del sospechoso, pero tuvo que borrar el mensaje de las redes sociales una vez fue puesto en libertad. El republicano reaccionó a lo ocurrido en Rhode Island. "Algo terrible" publicaba, añadiendo que "todo lo que podemos hacer es rezar por las víctimas".

El tiroteo ha dejado un saldo de dos fallecidos y nueve heridos. El alcalde de Providence, anunció que siete de ellos se encuentran estables y uno fue dado de alta. Sin embargo, hay uno en situación crítica. "Estamos a una semana y media de Navidad. Hoy murieron dos personas", dijo Smiley, el sábado por la noche: "Por favor, únanse a nuestras oraciones por estas familias".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.