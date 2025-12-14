Una joven de 25 años muere en su habitación mientras su casa se convertía en un "túnel de fuego"

Una tragedia ha sacudido la ciudad inglesa de Totton. Alrededor de las 22:30 horas de la noche, una joven de 25 años murió después de que un incendio arrasase su hogar en Northlands Road, ubicado en dicha localidad de Reino Unido.

Tras las primeras investigaciones de los agentes, la mujer quedó atrapada en la planta superior de su hogar mientras el fuego se propagaba por toda la vivienda. Los padres de la víctima mortal lograron escapar de la vivienda.

Esta tragedia la observaron varios vecinos. John Reid, uno de los vecinos de la zona, pensó que era un pequeño incendio y, mientras trataba de extinguirlo, su esposa Jo llamó a los servicios de emergencia. Cuando John se acercó para mitigar las llamas, vio el "infierno" que destruyó la puerta principal y se dio cuenta de que lo que había en el hogar no era un pequeño incendio, sino que era un verdadero "túnel de fuego".

En el momento en el que los bomberos llegaron al lugar, Jo estaba consolando a un hombre y a una mujer que habían logrado huir de la propiedad y que se encontraban en estado de shock. Con el objetivo de intentar relajarles, Jo los escuchó y le dijeron, con angustia, que no habían podido bajar a su hija del piso de arriba.

Tal y como detallaron posteriormente los servicios de emergencia, los bomberos no pudieron acceder a la planta superior de la casa porque las escaleras estaban completamente destruidas.

Janet Newman, de 72 años, le dijo al diario 'Echo' que estaba triste por la noticia del fallecimiento de su vecina y aseguró que ver su casa arder fue "horrible". Asimismo, detalló que en ese barrio "hay mucha tranquilidad", pero esta noticia es "muy triste" y lamenta que "alguien haya perdido la vida".

Según un portavoz de la Policía de Hampshire e Isla de Wight, "les llamaron para apoyar y ayudar a nuestros socios del Servicio de Bomberos con un incendio en una dirección de Northlands Road, en Totton".

Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, la joven de 25 años fue declarada muerta en el lugar de los hechos y a continuación, sus familiares fueron informados. Asimismo, el padre de la joven, de 60 años, tuvo que ser trasladado al hospital y se encuentra en estado grave.

Desde el cuerpo policial de Hampshire, insisten en que "respeten la privacidad de la familia en este momento imaginablemente difícil" y que se "abstengan de cualquier especulación".

Por otro lado, el portavoz de la Policía ha detallado que "permanecerán en la escena durante todo el día mientras prosiguen sus investigaciones sobre las circunstancias que rodearon el incendio".

