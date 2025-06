Trump sugiere un cambio de régimen en Irán: "¿Por qué no habría un cambio?"

Tras el reciente ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, Donald Trump ha cambiado la política de contención de Estados Unidos frente a Irán, de las últimas décadas. El presidente americano sugiere ahora que hay que "cambiar" el régimen de los Ayatolás para "hacer a Irán grande otra vez",

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio?!", ha escrito. Trump ha terminado su publicación con las siglas MIGA (Make Iran Great Again), una variación de su conocido lema de campaña 'Make Amereica Great Again'.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha respaldado las palabras del presidente. En una entrevista en Fox News, aseguró que el pueblo iraní podría tomar el control si su gobierno se niega a una solución pacífica."Si el régimen se niega a dialogar, ¿por qué su propio pueblo no debería quitarle el poder a un sistema violento que los ha reprimido durante décadas?", declaró.

Leavitt asegura que Estados Unidos sigue comprometido con la vía diplomática, pero defiende el derecho del pueblo iraní a decidir su futuro.El ataque estadounidense, denominado 'Midnight Hammer', destruyó objetivos clave en Isfahán, Natanz y Fordó en respuesta directa al avance del programa nuclear iraní.

El vicepresidente JD Vance ha recalcado que Estados Unidos no busca una guerra con Irán, sino con su programa nuclear. Por su parte, Irán prometió "consecuencias duraderas" y una respuesta "decisiva".

Trump advierte a Rusia: "No usen a la ligera la palabra nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje al Kremlin tras unas polémicas declaraciones del exmandatario ruso Dmitri Medvédev. A través de su red Truth Social, Trump criticó que se mencione el término “nuclear” con ligereza, en referencia a un comentario en el que Medvédev insinuó que ciertos países podrían ofrecer ojivas nucleares a Irán.

"¿Escuché al expresidente Medvédev decir la 'palabra con N'? ¿Nuclear? ¿De verdad lo dijo o fue mi imaginación? Si es cierto, que alguien me lo confirme de inmediato", ha escrito Trump.

El líder estadounidense ha ironizado sobre el poder de decisión en Moscú: "Supongo que por eso Putin es 'el jefe'".

