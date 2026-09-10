El avión en el que viajaba Zelenski a Noruega por el funeral de Harald V estuvo "a punto" de ser derribado por un dron

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha revelado este miércoles que el avión que trasladó en la víspera al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a Oslo, estuvo "a punto" de ser alcanzado por un dron, según Europa Press.

"Su avión estuvo a punto de ser derribado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia, así que esa es la realidad a la que (Zelenski) se enfrenta, y tiene que viajar de un lado a otro y trabajar para conseguir ese apoyo", ha declarado ante la radiotelevisión NRK y recogidas por la agencia.

Según la cadena, el líder ucraniano viajaba a la capital noruega el martes por la noche para acudir al funeral del rey Harald V. A su llegada, se reunió con el líder del Ejecutivo noruego, así como con los ministros de Finanzas y Exteriores, Jens Stoltenberg y Espen Barth Eide, respectivamente.

Store ha señalado que ha mantenido "dos reuniones muy productivas" con Zelenski. "Esta mañana temprano estuvo en mi despacho. Estuvimos otra hora más juntos y le pregunté cómo había pasado la noche; me dijo que no había sido una buena noche, porque se había pasado el tiempo al teléfono recibiendo noticias sobre dónde impactaban los misiles, así que es una situación muy dramática, que causa una gran impresión", ha manifestado.

No ofrecen detalles sobre el incidente

Store y Zelenski, que no han ofrecido detalles sobre este suceso contra su avión, se han reunido además este miércoles con directivos de empresas de defensa de los países aliados de Ucrania.

El presidente ucraniano ha agradecido desde sus perfiles en redes sociales a Oslo por recibir este encuentro, cuyo "tema principal fue el programa antibalístico FREYJA, que puede proporcionar a Europa una protección integrada frente a las amenazas aéreas gracias a los esfuerzos conjuntos de Ucrania, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido".

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