La UE crea un "Schengen militar" para poder responder a un ataque ruso

La movilidad militar tiene unas características particulares y muy delicadas. No todas las vías férreas soportan el peso de los trenes que transportan tanques o vehículos pesados. Y lo mismo ocurre con la altura de los túneles o la carga que puede soportar un puente.

Bruselas es consciente de que no sirve de nada gastarse miles de millones en el flamante Plan Rearme 2030, -con la adquisición de tanques, aviones y armas de última generación-, si luego no eres capaz de transportar ese equipamiento al lugar donde realmente lo necesitas.

Los cálculos actuales indican que el traslado de armamento pesado desde un puerto occidental de la UE hasta el flanco oriental del continente, -por donde se supone que vendrá una amenaza rusa-, supondría un total de 45 días. Ahora el objetivo es reducirlo a sólo 3 días.

Para ello, la Comisión pone en marcha el “Schengen militar”, que toma su nombre de la zona de libre movimiento de personas. El documento presentado busca crear una serie de rutas prioritarias en todos los dominios (terrestre, aéreo y marítimo) que tengan preferencia de paso para la movilidad militar. La mercancía podría atravesar los estados miembros sin demora y sin sufrir obstáculos en forma de trámites fronterizos.

500 puntos negros en Europa

Según un informe de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo, la infraestructura europea actual no está preparada para el transporte rápido de tanques, tropas o armamento a gran escala.

Los datos de Bruselas muestran que actualmente existen hasta 500 puntos críticos en el continente en los que hay que actuar de manera urgente para eliminar los cuellos de botella. Cualquier convoy se vería frenado en esos enclaves, de camino al flanco oriental de la UE. La Comisión quiere que esos 500 puntos se conviertan en corredores prioritarios ya para 2027.

Un ejemplo del mal estado de algunas infraestructuras lo leemos en el Finantial Times. El diario relata el incidente ocurrido en una estación de tren polaca hace unos años, mientras el ejército de EEUU transportaba decenas de vehículos de combate de infantería Bradley en un largo tren de mercancías.

Al paso por la estación, el mal estado y sus medidas no adaptadas hizo que los vehículos que pasaban a toda velocidad impactaran contra el techo del andén, lo que provocó que muchos de ellos perdieran las torretas de las ametralladoras. Un accidente que supuso miles de dólares en daños y dejó inutilizados una decena de vehículos.

Nadie se fía de Rusia

En Bruselas se toman muy en serio la amenaza rusa. Los países fronterizos mantienen la presión sobre el resto para que nadie se fíe de lo que Rusia pueda ser capaz en el futuro. Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia comunitaria, ha sido la encargada de presentar el proyecto del “Schengen militar”, junto al Comisario de Defensa. Kallas explicaba que “el rápido movimiento de nuestras fuerzas armadas es esencial para la defensa de Europa. La preparación para la defensa depende fundamentalmente de si se pueden llevar los tanques y las tropas donde se necesitan, cuando se necesitan. Proponemos un sistema de emergencia para poder enfrentarnos a unas amenazas de seguridad sin precedentes”.

También Andrius Kubilius, el Comisario de Defensa, quiso dejar claro que “el objetivo es lograr una zona de movilidad militar a escala de la UE para 2027. Esto permitiría una circulación eficaz y una ayuda mutua en situaciones de emergencia”.

Las amenazas sobre la UE no han dejado de crecer en los últimos años. Mucho más desde que comenzó la invasión de Ucrania. Los estados bálticos están convencidos de que, después de los ucranianos, ellos serán los siguientes en el punto de mira de Putin.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, reconocía que "las amenazas a la seguridad comunitaria son reales y cada vez mayores, como muestra el sabotaje a una vía de ferrocarril en Polonia”.

Nadie puede afirmar con seguridad que Rusia atacará a un país de la UE en el futuro, pero tampoco nadie puede descartarlo. Los servicios de inteligencia de Alemania, Dinamarca, Finlandia o Países Bajos han expresado que Moscú estaría en condiciones de poner a prueba el artículo 5 de la OTAN durante los próximos dos a cuatro años, antes de 2030. Palabras mayores. La UE debe estar preparada para cualquier escenario.

