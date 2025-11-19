Trump relativiza el asesinato de un periodista para defender al príncipe saudí bin Salman: "Son cosas que pasan"

"Una fuerza increíble … Ha hecho un trabajo simplemente espectacular por su país y por nuestras relaciones" dijo Trump en referencia al príncipe heredero saudí. Elogió incluso su labor realizada en derechos humanos. Ese discurso fue el colofón de lo que muchos observadores consideran un "lavado diplomático" de Mohammed bin Salman.

Trump se mostró especialmente efusivo al presentar al príncipe como "aliado extraordinario" y destacó que "ahora elevamos nuestra cooperación militar a nuevas alturas". Al mismo tiempo, agradeció públicamente el compromiso saudí con inversiones multimillonarias en EE.UU. y subrayó que "esta noche celebramos una alianza renovada, basada en respeto mutuo y objetivos compartidos". Todo ello entre aplausos de los asistentes, entre ellos el futbolista Ronaldo. Bin Salman ha anunciado que aumentará a un billón de dólares el compromiso de inversión saudí en Estados Unidos.

La pregunta incómoda y la reacción de Trump

Minutos antes se produjo el momento más incómodo de esta visita. Mary Bruce, periodista de la cadena de televisión estadounidense ABC News, preguntó directamente al príncipe heredero: "Su Alteza, la inteligencia de EE.UU. concluyó que usted organizó el brutal asesinato del periodista Khashoggi en 2018. Las familias del 11-S están furiosas de que esté usted aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué deberían los estadounidenses confiar en usted? Y lo mismo para usted, señor presidente."

La réplica de Trump fue inmediata y airada: "¿Para quién trabaja usted?". "Esto es ‘fake news’, y desde luego la licencia de ABC debería quitársele, porque su información es tan falsa y tan equivocada". El presidente afirmó, con tono amenazante, que la acreditación del medio en la Casa Blanca podría estar en peligro. Una nueva muestra de coherción y censura entre los medios de comunicación que ha reabierto el debate sobre libertad de prensa y poder presidencial.

"Ha mencionado a alguien que era extremadamente controvertido”, declaró el presidente, en referencia al periodista asesinado. "A mucha gente no le caía bien ese caballero del que usted habla. Cayera bien o no, hay cosas que pasan. Pero él (Bin Salman) no sabía nada, y podemos dejarlo así. No tiene que poner a nuestro invitado en una situación embarazosa preguntando una cosa así", zanjó Trump.

Por su parte, el príncipe bin Salman trató de apaciguar los ánimos: "Fue doloroso. Fue un gran error", declaró al respecto de la muerte de Khashoggi.

