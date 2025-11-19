Reino Unido planea deportar a niños nacidos en el país si sus padres refugiados pierden su estatus

El Gobierno británico anuncia una reforma drástica de su sistema de asilo, que incluye la posibilidad de deportar a niños nacidos en Reino Unido si sus padres refugiados pierden su protección. La reforma propone un estatus temporal para refugiados, según la ministra del Interior, Shabana Mahmood, el estatus de refugiado dejará de ser permanente. Se renovará cada 30 meses, y si el país de origen es considerado “seguro”, las personas deberán regresar al mismo, incluso con sus hijos nacidos en Reino Unido.

Se endurecen las condiciones para obtener la residencia permanente: los refugiados deberán esperar 20 años para pedirla bajo las nuevas normas.

Se deportarán familias completas si el estatus de refugiado de los padres no se renueva, el Gobierno ha confirmado que incluso los niños nacidos en Reino Unido podrían ser obligados a irse con ellos, salvo que hayan adquirido la ciudadanía.

“usar a los niños como arma”

Surgen voces críticas con estas medidas. Alf Dubs, un veterano miembro laborista y ex refugiado, ha calificado la reforma como “usar a los niños como arma”. En medios de comunicación británicos se señala que determinadas organizaciones de derechos humanos y entidades de refugiados advierten que estas normas pueden ser “inhumanas” y ponen en riesgo los derechos de los niños. También expertos legales señalan posibles violaciones a la Convención de Ginebra sobre refugiados, especialmente en lo relativo a no sancionar la entrada irregular.

El Ejecutivo argumenta que estas medidas buscan desincentivar lo que denomina “incentivos pervertidos” para venir al Reino Unido, como tener hijos en el país para asegurar la permanencia.

