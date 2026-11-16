Depardieu acepta una condena de 18 meses de cárcel por agresión sexual y pide perdón a las víctimas

El actor francés Gerard Depardieu acepta la condena de 18 meses de cárcel y renuncia a la apelación tras cometer dos agresiones sexuales durante un rodaje en 2021 con las que fue condenado en mayo de 2025.

Esta decisión hace que la sentencia se convierta en definitiva y así lo ratifica: "La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena". De esta manera, lo asegura el actor en un comunicado titulado 'Escucho' este mismo lunes, día que comenzaba su juicio de apelación en París.

Depardieu presenta sus disculpas como "excusas, profundas y sinceras" y reconoce que actuaba con un comportamiento excesivo con las mujeres y definió su carácter como "grosero" y "bocazas", pero que nunca tenía como intención de agredir a las mujeres y cuestiona que pertenecía a un mundo que actualmente ha desaparecido, pero reconociendo que la intención no cambia el daño de las víctimas.

Reacción dispar de las víctimas

Las dos mujeres: una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34 fueron las que denunciaron los actos ocurridos durante el rodaje 'Les volets verts' en 2021 y cada una ha reaccionado de una forma distinta. La decoradora ha comentado que son "bienvenidas" porque "llevaba tiempo esperándolas", quedándose "satisfecha", mientras que la asistenta de dirección no las consideró sinceras: "Si quería excusarse de verdad, tenía que haber venido al tribunal" .

Por su parte, los abogados del actor defendieron su voluntad de "pasar página" a sus casi 78 años.

Tocamientos en un rodaje y otras causas abiertas

La sentencia de mayo de 2025 dio credibilidad al relato de ambas trabajadoras, que denunciaron tocamientos sin consentimientos. En concreto, la decoradora relató que el intérprete le atenazó con las piernas y le tocó el trasero y los senos mientras desprendía expresiones soeces, un episodio contrastado por los testigos presenciales. Por su parte, la asistente de dirección denunció hasta tres tocamientos sin consentimiento en el set de grabación que le llevó hasta a quejarse a sus superiores. La víctima relata que se le apartó de las funciones por reprimendas del actor.

Aunque Depardieu negó las acusaciones, alegando que solo pretendía sujetar a una de ellas para que no se cayera, los magistrados rechazan esa versión. Este caso se suma a una veintena de denuncias similares acumuladas por el actor (algunas archivadas por preinscripción). Entre las que siguen abiertas destaca la de la actriz Charlotte Arnould, que le acusa de violación en 2018 por la que está procesado y pendiente de saber si volverá a sentarse en el banquillo.