Hong Kong prohíbe las inyecciones estéticas elaboradas con piel de cadáveres

Hong Kong ha decidido prohibir el uso de unas inyecciones estéticas fabricadas a partir de piel humana procedente de donantes fallecidos. Estos tratamientos, empleados para rejuvenecer el rostro, han despertado preocupación por sus posibles consecuencias para la salud.

La medida afecta a unos productos que utilizan tejidos humanos en su elaboración y cuyo origen también ha generado dudas entre las autoridades.

Ante esta situación, las autoridades de Hong Kong han ordenado retirar cientos de viales para impedir que continúen utilizándose en tratamientos estéticos.

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