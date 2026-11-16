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Gérard Depardieu asume su condena por dos agresiones sexuales y presenta sus "excusas, profundas y sinceras"

El actor Gérard Depardieu ha pedido perdón este lunes por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021.

El actor francés Gerard Depardieu

El actor francés Gerard Depardieu EFE

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Alba M. Cirera
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"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", ha asegurado el actor francés, Gérard Depardieu, en un comunicado titulado 'Escucho' publicado el día que tenía que empezar el juicio por dicha condena.

Depardieu ha admitido la condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales durante el rodaje de la película 'Les Volets verts', del director Jean Becker, en 2021.

El actor, que ha participado en más de 200 películas y series de televisión, ha explicado: «Durante mucho tiempo, en los sets de rodaje me escudé en la provocación y en un humor soez». Y también ha reconocido que «algunos de mis gestos» y comentarios no estuvieron «exentos de consecuencias», especialmente al ocupar una posición de poder en la industria del cine.

Frente a ello, Depardieu, que está a punto de cumplir los 78 años, presentó sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su actitud: una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, durante el rodaje de una película en la que él era protagonista.

La declaración pública

En su declaración y después de que negara los hechos por los que después fue condenado, el intérprete francés ha asegurado que nunca tuvo la intención de hacer daño a las mujeres con las que se ha cruzado, pero que ha llegado a comprender «que la intención no cambia en nada el daño causado».

Ha añadido que los tiempos han cambiado y que él pertenece «a un mundo que ya no existe», refiriéndose al cambio social que ha marcado la identificación y denuncia de la violencia sexual.

El abandono del recurso

Al conocer el veredicto de primera instancia, los letrados del agresor, que habían negado los hechos y defendido su inocencia, anunciaron su intención de recurrir, pero después presentaron una demanda de desistimiento que anulaba el juicio que iba a empezar este mismo lunes en París.

Esto ha convertido en definitiva la sentencia dictada en primera instancia en mayo de 2025 que, aunque se le imponía la pena de cárcel, no se le condenaba a entrar en la prisión. Aquel veredicto consideró probado el comportamiento excesivo del intérprete con las mujeres, igual que su carácter "grosero" y "bocazas", que el propio acusado reconoció durante la vista.

Los jueces añadieron que el hecho de que el francés no reconociera los hechos ni pidiera perdón demostraba que no había asumido la noción de consentimiento. Con el comunicado publicado este lunes, el intérprete suma otra causa a la veintena de denuncias similares que tiene abiertas.

El movimiento #MeToo

La condena al actor marcó un punto de inflexión para el movimiento #MeToo en Francia y se convirtió en la figura más destacada de la industria cinematográfica francesa en ser condenada por agresión sexual tras años de críticas ante la falta de entrega del país a la hora de tomar en serio las denuncias de abuso presentadas por mujeres.

La que era entonces ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, declaró que Depardieu "avergüenza" al país, pero el presidente, Emmanuel Macron, salió en defensa de un "inmenso actor", víctima a su juicio de una "cacería humana".

Todavía tiene vías judiciales pendientes

El intérprete conocerá el 26 de noviembre si es juzgado por cargos de violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould, ocurridos en su domicilio de París en 2018. Depardieu siempre ha negado estos hechos.

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