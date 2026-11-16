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Ucrania ataca de nuevo el puente de Crimea, el más largo de Europa

Tras el ataque se ha interrumpido del tráfico ferroviario y por carretera, provocando un atasco gigantesco que ha afectado a miles de conductores.

Una explosión en cadena destruye parte del emblemático puente de Crimea

Una explosión en cadena destruye parte del emblemático puente de Crimea Archivo Reuters

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Susana Román
Susana Román
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El ejército ucraniano lanzó un nuevo ataque contra el puente de Crimea, que conecta la península con Rusia a través del estrecho de Kerch, obligando a las autoridades rusas a suspender temporalmente la circulación de vehículos y trenes.

La infraestructura, considerada el puente más largo de Europa, ha tenido que ser cerrada durante varias dejando a cerca de 2.000 coches atrapados.

El puente sigue en pie, pero se desconoce los daños que ha sufrido

El gobernador de Crimea, Serguéi Aksiónov, que informó del ataque a través de Telegram y confirmó la movilización de los servicios de emergencia, no ofreció detalles sobre los posibles daños materiales ni sobre las consecuencias del ataque.

El cierre también afectó al transporte ferroviario. La compañía Grand Service Express, responsable de las conexiones con Crimea y Sebastopol, comunicó el retraso de cuatro trenes. Ante las restricciones, las autoridades han recomendado a los viajeros optar por alternativas marítimas para cruzar el estrecho.

Construido por orden de Vladímir Putin, el puente comenzó a funcionar en 2018 para el tráfico por carretera y en 2019 para el ferroviario. Construcción que se produjo tras la anexión unilateral de Crimea por parte de Rusia en 2014, por lo que Ucrania, y buena parte de la comunidad internacional, lo consideran ilegal. Desde entonces, esta infraestructura se ha convertido en un símbolo de la presencia rusa en la península y en un objetivo estratégico para Kiev.

Un puente ilegal para Kiev y un símbolo de poder para Moscú

De ahí que no sea la primera vez que sufre un bombardeo. En octubre de 2022, una explosión provocada por un camión bomba dejó cuatro muertos y daños estructurales que lo mantuvo cerrado durante meses. En julio de 2023, otro ataque con drones navales también provocó graves daños y dos víctimas mortales.

El ataque coincide con una intensificación de las operaciones militares en territorio ruso. Moscú asegura haber interceptado y destruido 1.336 drones ucranianos durante la noche. Mientras Kiev denuncia ataques contra infraestructuras energéticas e industriales en la región de Rostov, con un balance de un muerto y cuatro heridos.

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