Jensen Huang estudia volver al frente de Nvidia tras su polémica dimisión

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, está analizando con personas de su entorno la posibilidad de recuperar el puesto de consejero delegado de la compañía estadounidense, apenas unos días después de abandonar el cargo tras conocerse sus relaciones con una mujer sospechosa de mantener vínculos con los servicios de inteligencia chinos y con una empleada de la empresa, según informa 'Financial Times'.

Huang, que dirigía Nvidia desde su fundación en 1993, cuenta con el apoyo de destacados empresarios de Silicon Valley, que están tratando de convencer al consejo de administración para que valore su restitución, pese a la investigación independiente abierta sobre su conducta, de acuerdo con fuentes conocedoras de las conversaciones citadas por el diario británico.

Uno de sus aliados ha señalado que están organizando un grupo de trabajo con ejecutivos tecnológicos para impulsar su regreso y buscar el respaldo de la Casa Blanca.

Según esa fuente, Huang apoya personalmente estas gestiones, aunque la compañía no ha anunciado ninguna decisión sobre su posible reincorporación.

Una campaña de apoyo con Elon Musk entre sus firmantes

La campaña pública a favor del regreso del empresario ganó fuerza durante el fin de semana con una carta que reclama al consejo que vuelva a situarlo al frente de Nvidia.

Entre sus partidarios figuran Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, máximo responsable de Epic Games.

También han mostrado su respaldo varios empleados de Nvidia, donde Huang conserva una notable influencia después de más de tres décadas al frente del grupo, convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de chips para inteligencia artificial.

La iniciativa se suma a la carta abierta publicada el viernes por Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, responsable de Atreides Management, ambos accionistas de Nvidia.

En ella solicitaron al consejo que mantuviera abiertas todas las alternativas, incluida la vuelta de Huang, ante la incertidumbre creada por su salida.

Sin embargo, su posible restitución afronta importantes obstáculos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reclamó el domingo una profunda reorganización de la dirección de Nvidia, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias que precipitaron la dimisión.

Huang reconoció una relación extramatrimonial con Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed, empresa de centros de datos con sede en Singapur.

Las autoridades estadounidenses sospechan que la mujer podría haber sido captada por los servicios de inteligencia chinos, extremo que no se ha acreditado públicamente. Posteriormente trascendieron informaciones sobre otra relación sentimental del empresario con una subordinada.

Nvidia anunció el jueves pasado el nombramiento de su directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina, mientras busca un sucesor entre candidatos internos y externos.