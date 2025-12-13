Trump anuncia que pronto iniciará los ataques terrestres en el Caribe

Este viernes, Donald Trump anunció ante la prensa que Estados Unidos se prepara para iniciar operaciones terrestres contra redes criminales dedicadas al narcotráfico en el Caribe, en lo que ha calificado como una nueva fase de ofensiva estadounidense contra el tráfico de drogas hacia el país.

Al ser preguntado por la situación del país Venezolano durante su comparecencia en el Despacho Oval, el inquilino de la Casa Blanca ha contestado: "Empezamos por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder", declaró, sin ofrecer detalles sobre fechas ni ubicaciones concretas.

"El objetivo son personas horribles"

El mandatario estadounidense ha matizado que el objetivo de estas operaciones "son personas horribles" vinculadas al tráfico de drogas, y no necesariamente el territorio venezolano. En ese sentido insistió en que la estrategia estadounidense busca desmantelar redes criminales, que operan en varios países de la región, y que, según Washington, representan una amenaza directa para la seguridad nacional.

En su comparecencia ante la prensa, el Presidente de Estados Unidos reconoció este viernes, que su gobierno "ha logrado reducir" de forma drástica el ingreso de drogas por vía marítima, afirmando que el 92% del tráfico ha sido interceptado.

"Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien", subrayó Trump, que volvió a repetir que los ataques "en tierra" sobre grupos que Washington asegura que están involucrados en tráfico de estupefacientes "se están poniendo en marcha". "Nos han tratado mal y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando demasiado bien", advirtió el Presidente de Estados Unidos.

Por otro lado, Donald Trump evitó pronunciarse sobre posibles nuevas medidas relacionadas con el petróleo venezolano, el Presidente estadounidense se limitó a señalar que "revelar sus próximos pasos no sería estratégico", dejando en el aire la posibilidad de futuras acciones.

Trump critica a Colombia

Donald Trump aprovechó su discurso para lanzar críticas en contra de Colombia, aunque estableció una diferencia con respecto a su tensión con Venezuela: "Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente, no estamos contentos con eso, pero lo estamos deteniendo", reconoció.

El discurso de Trump se produce en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre Maduro, ya que en las últimas semanas, la Administración de Trump impuso nuevas sanciones contra miembros del círculo familiar y empresarial del dictador chavista, y contra buques acusados del transporte de petróleo venezolano, en violación de las restricciones internacionales.

A esta tensa situación, se le suma la llamada de que le hizo el presidente de Rusia, Vladímir Putin a Maduro este jueves, para mostrarle su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro, frente a la presión externa. Una conversación que Putin ha querido que sea pública, y se trata del primer contacto entre ambos mandatarios tras el aumento de las tensiones entre Caracas y Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.