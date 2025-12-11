Muere un niño de 5 años tras negarle hospitalización porque "no hay camas" y "las ambulancias no son taxis"

El 15 de noviembre de 2022 Yusuf Mahmud Nazir, de cinco años, empezó a presentar síntomas que preocupaban a su familia. Aquel día, su madre lo llevó al médico de cabecera, donde una enfermera le recetó antibióticos pensando que podría tratarse de una simple infección.

Sin embargo, esa misma noche la salud del menor empeoró, y sus padres decidieron llevarlo al servicio de urgencias del Hospital de Rotherham, en el Reino Unido. Allí tuvieron que esperar seis horas para ser atendidos. Los médicos le diagnosticaron una amigdalitis severa, por lo que le ajustaron el tratamiento con antibióticos y lo enviaron a casa. Según contó su familia, insistieron en que Yusuf estaba muy enfermo y pidieron una hospitalización, pero les respondieron que "no había camas" y que las ambulancias "no son taxis".

Dos días después, el médico de cabecera volvió a recetarle antibióticos, esta vez por una posible infección en el pecho. Aún así la preocupación de los padres por su hijo no cambió. Yusuf, que también era asmático, seguía empeorando así que, el 21 de noviembre, la familia llamó a una ambulancia y pidió que lo trasladaran al Hospital Infantil de Sheffield, y no otra vez a Rotherham.

Al llegar, el pequeño fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos intentaron todo para estabilizarlo, pero Yusuf desarrolló una insuficiencia multiorgánica y sufrió varios paros cardíacos. Dos días después, el 23 de noviembre, falleció.

"Nos ha roto absolutamente el corazón, nos ha destruido el corazón", dijo su tío, Zaheer Ahmed, al diario Mirror: "Pensar en lo que podría haberse hecho, en lo fácilmente que se podría haber evitado… si nos hubieran escuchado, si se hubiera actuado en consecuencia, si nos hubieran tomado en serio, Yusuf todavía estaría con nosotros".

Fallos del sistema

La familia cree que la muerte de Yusuf no fue culpa de los médicos o las enfermeras, sino del resultado de los "fallos del sistema" en los hospitales de Sheffield y Rotherham. Denuncian que sus advertencias no fueron tomadas en serio y que hubo una falta de comunicación entre los servicios.

Un informe publicado en julio de 2023 sobre el caso identificó varios problemas en la atención que recibió el pequeño, incluyendo la falta de escucha hacia las preocupaciones de los padres. "Las inquietudes de los padres, especialmente el instinto de la madre de que su hijo estaba muy mal, no fueron abordadas repetidamente", señaló el informe, que añade que "la dependencia excesiva en métricas clínicas, en lugar del conocimiento de los cuidadores, generó angustia y una sensación de exclusión en la familia".

Una guía de instinto paternal

Por ello, la madre de Yusuf, Soniya Ahmed, y su tío Zaheer han pedido que se implemente una guía nacional que reconozca el valor del "instinto de los padres" frente a la enfermedad de un hijo. Su propuesta, conocida como la Ley de Yusuf, busca que las autoridades sanitarias adopten protocolos para escuchar activamente las preocupaciones de las familias cuando sospechan que algo anda realmente mal.

Este jueves, la familia se reunió en Londres con el secretario de Salud, Wes Streeting, para discutir el caso y las posibles reformas. "Salió muy bien", dijo Zaheer a la agencia Press Association al salir del encuentro. "Hablamos sobre las recomendaciones y cómo las van a implementar. Parece que Wes Streeting y su equipo se lo están tomando muy en serio. Es importante que esto se trate a nivel nacional", declaró.

La investigación oficial sobre la muerte de Yusuf está prevista para comenzar el 13 de abril de 2026. La familia espera que esta revele todos los detalles sobre lo que ocurrió. "Queremos asegurarnos de que las voces de los padres se escuchen", recalcó Zaheer. "Es muy importante que los padres hagan oír su voz", concluyó.

