Donald Trump afirma que Europa lo prefiere como líder a los actuales mandatarios en la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aumenta la tensión con la Unión Europea. Después de que hacerse pública su estrategia de seguridad nacional, en la que cuestiona la calidad democrática y el modelo político europeo, ahora afirma que él mismo podría convertirse en el nuevo líder de Europa.

Según afirma Donald Trump, Londres está gobernada por un "alcalde horrible, agresivo y repugnante", Sadiq Khan. Los líderes europeos son "débiles", sus naciones "están en decadencia" y la UE se creó para "fastidiar" a EEUU.

"En las naciones europeas se dice que yo mismo podría ser también su líder, el líder de Europa. Nos escuchan y nos respetan como nunca antes lo han hecho", afirma Donald Trump.

Trump guarda gran parte de sus críticas más duras para los aliados de EEUU en Europa. El mandatorio estadounidense ya había expresado su frustración con los miembros de la OTAN por su incumplimiento de los objetivos del gasto en defensa de la alianza.

"Fue como si surgiera de la nada", indica Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que ha estudiado los recientes debates sobre política exterior dentro del Partido Republicano. "Esto no formaba parte del debate en el mundo MAGA antes del (segundo) mandato".

La preocupación por la política interna de los países europeos parece ir más allá de los desacuerdos políticos. La nueva estrategia de seguridad nacional de Trump exigía "fomentar la resistencia" dentro del bloque y priorizaba los lazos con las naciones "sanas" del centro y el este de Europa, de tendencia conservadora.

Un documento, publicado en la red la semana pasada, advertía de que Europa se enfrenta a la "desaparición de una civilización" como resultado de una inmigración masiva y la caída de la natalidad.

"Es más que plausible que en unas pocas décadas como máximo, ciertos miembros de la OTAN se conviertan en mayoritariamente no europeos. Por lo tanto, es una incógnita si considerarán su lugar en el mundo, o su alianza con EEUU, de la misma manera que quienes firmaron la carta de la OTAN", señala.

Este documento representa un gran cambio en la política exterior estadounidense, pero también respecto al primer mandato de Trump. Su estrategia de seguridad nacional de 2017 adoptó un tono mucho más convencional sobre Europa, centrándose en intereses e ideales compartidos.

Von der Leyen responde a Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este jueves que "nadie debe interferir en los asuntos de la Unión Europea".

"Se supone que nadie debe interferir, sin lugar a dudas", ha declarado en una entrevista con el diario 'Politico'. "No les corresponde, en lo que respecta a las elecciones, decidir quién será el líder de un país, sino a la ciudadanía"(...) "Esa la soberanía de los votantes, y debe protegerse", ha añadido.

Además, la presidenta de la Comisión ha destacado que la Unión Europea propuso un 'Escudo de la Democracia' destinado a intensificar la lucha contra la intromisión extranjera a través de las plataformas digitales, especialmente en procesos electorales.

No obstante, afirma que siempre ha mantenido una buena relación de trabajo con los presidentes estadounidenses.

