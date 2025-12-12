Trump prohibe que los estados aprueben regulaciones sobre la IA

Donald Trump da otro golpe sobre la mesa y firma una orden ejecutiva destinada a impedir que los estados elaboren sus propias normas sobre inteligencia artificial (IA), al afirmar que el sector emergente corre el riesgo de verse asfixiado por una maraña de normas onerosas mientras compite con rivales chinos por la supremacía. Decreto que supone una victoria para las empresas tecnológicas que han presionado contra la regulación de esta tecnología en auge.

"Tenemos una gran inversión en camino, pero si tuvieran que conseguir 50 autorizaciones en 50 estados distintos, pueden olvidarse, porque es imposible", dijo Trump.

Trump quiere un Estados Unidos líder en el sector

Miembros del Congreso de ambos partidos, así como organizaciones de libertades civiles y de defensa de los consumidores, han abogado por más regulación de la IA, al señalar que no existe suficiente supervisión para esta poderosa tecnología. Pero Trump dejó claro ante los periodistas en el Despacho Oval que "solo va a haber un ganador" mientras los países pugnan por dominar la inteligencia artificial, y que el Gobierno central chino ofrece a sus empresas un único cauce para obtener autorizaciones.

"Solo habrá un ganador aquí. No sé si alguien está de acuerdo con eso. Creo que la mayoría está de acuerdo. Pero aquí solo habrá un ganador. Y probablemente eso será Estados Unidos o China. Y ahora mismo, estamos ganando por mucho."

Los gigantes tecnológicos han presionado para lograr un panorama regulatorio más claro en IA

El objetivo es apuntalar el liderazgo de Estados Unidos en software y modelos de aprendizaje profundo, con gigantes como OpenAI, Google, Microsoft y Nvidia dominando investigación y aplicaciones avanzadas

La orden ejecutiva firmada encarga al Fiscal General crear un nuevo grupo de trabajo para impugnar leyes estatales y ordena al Departamento de Comercio elaborar una lista de normativas problemáticas. También amenaza con restringir la financiación de un programa de despliegue de banda ancha y de otras subvenciones a los estados con leyes sobre IA.

Los estados intentarán rebelarse

La medida parará en seco los pasos ya dados por estados como Colorado, California, Utah y Texas, que aprobaron leyes que fijaban ciertas normas para la IA en el sector privado, según la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad.

Estas leyes incluyen limitar la recopilación de determinados datos personales y exigir más transparencia a las empresas desde prohibir el uso de 'deepfakes' en elecciones y para crear pornografía sin consentimiento hasta establecer reglas sobre el propio uso de la IA por parte de la Administración.

