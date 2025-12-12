Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El peligro de las redes: una influencer alemana pasa de modelo y boxeadora a promotora del Salafismo

Organizaciones de prevención advierten sobre el impacto de contenidos extremistas en redes sociales y piden más esfuerzo para frenar la radicalización digital.

Sara Díaz
Publicado:

Hanna Hansen es una conocida influencer alemana y cuenta con más de 220.000 seguidores en tiktok e instagram. Se dedicaba a subir contenido dedicado al deporte, moda y estilos de vida saludable, hasta que hace unos meses comenzó a publicar mensajes y contenido vinculado al salafismo, una corriente ultraconservadora del Islam que preocupa a los servicios de inteligencia alemanes por su potencial para favorecer procesos de radicalización.

Hansen, que anteriormente fue modelo y boxeadora profesional, ha construido un relato de transformación personal y ha comenzado a captar a un público joven, en su mayoría mujeres. A través de vídeos cuidados, música emocional y mensajes sobre disciplina, espiritualidad y comunidad, la influencer proyecta una imagen idealizada del salafismo, alejada de los riesgos y la rigidez que denuncian los expertos en prevención del extremismo.

Además de su actividad en redes sociales, Hanna Hansen mantiene también un contacto directo con algunas de sus seguidoras. Según medios alemanes que investigan su presencia en la escena salafista, la influencer llega a mantener conversaciones personales con ellas y, en determinados casos, las guía en cuestiones religiosas. Incluso se han documentado situaciones en las que recita con sus seguidoras la Shahada, la profesión de fe islámica, en interacciones individuales, a veces retransmitidas a través de videollamadas.

Está bajo observación

Las autoridades temen que su figura esté sirviendo como puerta de entrada a una ideología que, en algunas de sus ramas, rechaza valores democráticos y fomenta una visión estricta del papel de la mujer. Según organizaciones especializadas, el caso de Hansen ilustra una tendencia creciente: la radicalización silenciosa que se produce a través de redes sociales, donde los mensajes se filtran de manera sutil pero persistente.

El servicio de inteligencia interior alemán mantiene actualmente a la influencer bajo observación, al considerar que su contenido podría influir en jóvenes vulnerables que buscan referentes o un sentido de pertenencia. Paralelamente, asociaciones de prevención han pedido reforzar la educación digital y la supervisión de narrativas extremistas en plataformas como Tik Tok, especialmente dirigidas a menores.

